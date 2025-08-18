Pete Davidson, Leslie Jones, Laraine Newman recuerdan los momentos ‘SNL50’

«Saturday Night Live celebró su 50 aniversario este año con una ráfaga de especiales, y fue recompensado con múltiples nominaciones de Emmy para todos ellos. Eso incluyó 12 para el evento principal en vivo», «SNL50: El especial de aniversario«; Seis para la música especial» Snl50: The Homecoming Concert «; Tres para las docuserías» SNL50: Beyond Saturday Night «; e incluso uno para la entrada digital» SNL 50th The Anniversary Special: Experience inmersivo «.

Entre los Noms para «SNL50: The Anniversary Special» estaban Variety Special (en vivo), dirigiendo una variedad de especial, escribiendo para una variedad de dirección especial, música y música y letras originales.

El especial del 50 aniversario para «Saturday Night Live«Fue un éxito para NBC y Peacock, con un promedio de 14.8 millones de espectadores en su emisión inicial. El especial» SNL50 «presentó una amplia variedad de invitados de superestrellas y ex miembros del elenco de» SNL «. Los aspectos más destacados incluyeron un» Jeopardy Negro «con Kenan Thompson, Eddie Murphy, Tom Hanks, Leslie Jones y Chris Rock; An Etotul Canción de Adam Sandler, Robert de Niro en el boceto «Debbie Downer» de Rachel Dratchy más.

Siguiendo todos esos noms, Variedad Preguntó un puñado de estrellas y alumnos de «SNL» de la cámara y en la habitación de los escritores para dar su impresión sobre cómo fue la celebración «SNL50». Entre los que participaron: Pete Davidson (2014-2022), Rachel Dratch (1999-2006), Leslie Jones (2014-2019), Laraine Newman (1975-1980) y Cecily Strong (2012-2022). También: los escritores Dan Bulla, Simon Rich y Emily Spivey.

¿Cuáles fueron sus expectativas en el especial?

Pete Davidson: No tenía ninguna expectativa, me sentí muy afortunado de haber tenido que ser parte de eso.

Rachel Dratch: No tenía expectativas porque no sabía si estaría involucrado en él para funcionar o no, por lo que mis expectativas eran, al menos, sentirse afortunadas de presenciar este evento histórico y sentirme nostálgico, tanto por los momentos en que era solo un niño que lo miraba y luego por el momento en que estaba en él. Además, emocionado de ver viejos amigos.

Leslie Jones: Que una pandilla de personas famosas estaría allí ese día, iba a ser divertido, sería nostálgico y melancólico. Sabía que iba a ver a todos y me divertiría.

Laraine Newman: No tenía expectativa de estar en el programa, así que cuando me enviaron el guión para el boceto con Pete Davidson, estaba emocionado. Había pasado una semana haciendo prensa para el espectáculo y fue muy divertido porque pude hacerlo con otros miembros del reparto, algunos que conocía y otros que siempre quise conocer. Lo pasamos tan bien. El espectáculo de Andy Cohen donde pudimos tocar las amas de casa fue genial porque era yo, Cecily Strong, Ana Gastayer, Cheri Oteri y Rachel Dratch tuvieron que hacer un boceto juntos.

Emily Spivey: Estaba tan emocionado y honrado de ser parte del 50. Sabía que sería un buffet mágico, torbellino, de sentimientos, y por supuesto lo era. Pero me sorprendió lo diferente que se sentía el ambiente en comparación con el 40. El 40 se sintió rebelde, una fiesta emocional grande y loca. El ambiente en el 50, aunque igualmente agitado, se sintió más elegante y reverente. Era como si todos estuvieran tratando de actuar como adultos.

Cecily fuerte: No tenía expectativas y quería desesperadamente ser parte de ellas.

Robert de Niro y Rachel Dratch como Debbie Downer (foto de Todd Owyoung/NBC)

Todd Owyoung/NBC

¿Qué es lo que más recuerdas de ese día?

Desglose: El concierto fue un inicio totalmente memorable por sí solo, ¡así que me sentí muy afortunado de estar allí! Y luego desde el día, wow, una mezcla de tantas cosas. La audiencia llena de estrellas y mirar a su alrededor y ver tantos héroes de la comedia fue bastante surrealista.

Jones: Ensayando para el boceto. Ver a Tom Hanks estar nervioso por Eddie Murphy. Decirle a Tom Hanks que no haga el mismo movimiento. Y solo el boceto es realmente divertido.

Novato: Me sorprendió el hecho de que todo funcionó tan bien ese día. Transporte. Comunicación si es necesario. Jane (Curtin) y yo nos alojamos en el mismo hotel y compartimos el mismo equipo glamoroso. Cabrimos juntos al programa junto con Laila Nabulsi, quien produjo los cortometrajes de Tom Schiller y estuvo involucrado con los Blues Brothers. También tuvimos a Belle Aykroyd con nosotros, representando a Danny. Nuevamente, tan impresionado por cuán organizadas estaban las líneas de prensa y fue muy emocional ver a todos desde los primeros cinco años.

Simon Rich: A principios de la semana, se corrió la voz de que el espectáculo podría correr mucho, y los bocetos de nadie se cortarían. La noticia era como una nube de Xanax flotando a través de 8h. El ambiente cambió de «Super Bowl» a «Pro Bowl». Podríamos divertirnos sin el miedo habitual a las lesiones.

Espiroso: Poehler y yo vimos a Sandler cantar su hermosa oda a «SNL» debajo de las gradas con Lorne. Nos tomamos de las manos y lloramos. Estaba en peluca y traje para nuestro boceto que se acercaba. Pensé en todas las veces que me reí, me abrazé y/o lloré con queridos Peeps llenos vestidos como personajes de bocetos.

FUERTE: Fue realmente un fin de semana de festividades, y recuerdo estar súper embarazada. Me quedé despierto hasta las 5 de la mañana en un asiento suave para beber agua brillante.

Leslie Jones como Shanice, Tracy Morgan como Darius, Eddie Murphy como Tracy (foto de Chris Haston/NBC)

Chris Haston/NBC

¿Tuviste un boceto favorito o un momento favorito del evento SNL50?

Y bulla: Cuando aparecieron «pensamientos profundos» durante el 50, me hizo feliz instantáneamente. La música … la introducción de Phil Hartman … el texto se arrastra. No puedo exagerar cuánto me encanta. Ese momento fue profundamente, profundamente nostálgico para mí. Inmediatamente me transportó de regreso a la casa de mi infancia, viendo el programa con mi familia cada semana creciendo. Jack Handey es el mejor.

Davidson: Mi boceto favorito esa noche fue Alec Baldwin siendo un tonto y haciendo anuncios.

Desglose: Hubo tantos momentos geniales, pero uno que me queda en mi mente es Eddie Murphy haciendo una impresión de Tracy Morgan.

Jones: El boceto de peligro negro. Hacerlo con Eddie Murphy y ver a Eddie imitar a Tracy. Cuando Tracy dijo: «No lo veo».

Novato: Me encantó la canción de Adam Sandler. Me mató. Y el bosquejo del aeropuerto que John Mulaney escribió y actuó en siempre puntajes.

RICO: Mi bosquejo «SNL» favorito de todos los tiempos es el programa de Denise, protagonizado por Adam Sandler, y en el 50 tuve que decirle. Ese es el tipo de noche que era. Steve Koren lo escribió, por cierto, que Adam Sandler se movió rápidamente para señalar.

Espiroso: Higgins me llevó a su oficina y allí se sentó a Mike Myers, uno de mis héroes de comedia absoluta. Me preguntó a mí, Maya y Poehler si queríamos poner a Linda Richman de Coffee Talk en nuestra escena, Bronx Beat. Um … ¡sí, por favor! Nos asustamos y noventa minutos después, todos estábamos escribiendo un boceto con Mike Myers. Para tres nerds de comedia adultos, fue una maravilla, fue orgásmica. Las cabezas de Little Maya, Poehler y Spivey habrían volado si alguna vez hubiéramos podido predecir esta situación.

FUERTE: Siempre me reiré como un lunático en Will Ferrell, Wiig y Eddie Murphy. Me encantó ver todos los bocetos ensayar. También pensé que tal vez entraría en trabajo temprano porque estaba lleno de saltar cuando Nirvana con Post Malone jugó.

¿Cuál es tu boceto SNL favorito de todos los tiempos?

Davidson: Mi bosquejo favorito de todos los tiempos, y tal vez soy parcial porque estoy en él, pero es «Adiós Sr. Bunting». Aún hasta el día de hoy, no he escuchado una reacción como esa en 8h.

Jones: Richard Pryor y Chevy Chase cuando dijo que Ni – Er, su rostro estaba creciendo.

Novato: Es imposible para mí, decir qué boceto, creo que era la cabra. Hay tantos de nuestra época y tantos de temporadas posteriores. Desde nuestra época, diría que la cueva de Platón y el boceto de Superman con Margot Kidder. La producción de máxima seguridad de Gigi con Peter Cook también es una de las favoritas.

Espiroso: Cualquiera que alguna vez me haya hablado durante más de diez minutos sabe que mi bosquejo favorito de «SNL» de todos los tiempos es (lo que yo llamo) el «boceto de los comensales». El genio Jan Hooks interpreta a una camarera hastiada que trabaja en un restaurante de pueblo pequeño, cuando de repente un misterioso vaquero interpretado por Alec Baldwin «Golla por la pantalla …». Tienen una historia de amor tórrida de Tennessee Williams en los seis minutos. Está perfectamente realizado y escrito, con un movimiento, comienzo, medio y final. No puedo decirte la cantidad de veces que he visto ese boceto y qué influencia tuvo en mí y en mi escritura. Ojalá pudiera haber conocido a Jan. Ella lo es todo para mí.

Anchor de «Actualización de fin de semana» Michael Che y Cecily Strong (foto de Todd Owyoung/NBC)

Todd Owyoung/NBC

¿Qué significó «SNL» para usted ahora, frente a cuando estaba creciendo/antes de que comenzara su afiliación con el espectáculo?

Davidson: Realmente no me golpeó hasta el 50 de cuán especial es ser parte de tal institución. Era muy joven cuando obtuve el espectáculo, así que no entendí la magnitud, lo que creo que fue algo bueno porque me habría dado ansiedad.

Desglose: Lo descubrí en tercer grado en la primera temporada y fue amor a primera vista. A pesar de que algunas de las cosas pueden haber estado pasando por encima de mi cabeza, trataría de quedarme despierto y ver cada semana. Se sentía como la cosa secreta de estar mirando, y me encantaron a todos los personajes. A medida que pasaron los años antes de estar en él, bueno, fue antes de VHS y grabar y todo, así que tenías que verlo en vivo o te lo perdiste. Eso lo convirtió en este evento especial. Y me encantó la energía divertida de todos los actores.

Jones: Antes de estar en eso, no pude verlo mucho porque soy un cómic, así que siempre estaba trabajando el sábado por la noche. Pero siempre lo vi cuando los negros estaban en él. Cada vez que Chris Rock tenía un boceto, siempre lo vi. Después de que estuve en el programa, lo aprecié mucho más porque pude ver cuánto se necesita y cuánto trabajo se dedica a poner en el programa y cuántas personas trabajan tan duro para poner ese programa.

Espiroso: Oh, estaba completamente obsesionado con «SNL» cuando era creciendo. Todas las épocas. Y luego, cuando llegué allí, seguí completamente obsesionado.

FUERTE: Me encantó creciendo y copiaría a todos los personajes. Nunca nos lo perdimos. Alquilamos Best of Specials y poseíamos un espectáculo de una mujer VHS de Gilda. «SNL» significa lo mismo ahora que cuando era niño. Está de vuelta a ser una institución mágica maravillosa y hilarante ahora que no estoy allí dormido y ansioso y mirándolo como mi trabajo algunas semanas. Lo extraño como loco.

¿Cuál es tu (s) temporada (s) favorita de SNL y por qué?

Davidson: Mis temporadas favoritas para ver, o mirar hacia atrás, es el Sandler, Spade, Farley y Norm Era.

Desglose: Como se mencionó, las primeras temporadas ocupan un lugar especial en mi corazón porque se sintió revolucionario. Pero, con toda honestidad, amo todas las épocas porque puedes «conocer» a las personas más divertidas. Me encanta que cuando pienso en tantos personajes de los años, ¡simplemente nos dan a todos diversión y positividad!

Jones: El que tiene Eddie Murphy porque siempre es muy divertido.

Novato: Imposible de responder.

RICO: Temporada 51.

Espiroso: Siento que las temporadas favoritas de todos son las estaciones que estuvieron en sus años de escuela secundaria/secundaria. Ese parece ser el punto dulce formativo. Entonces, mis épocas favoritas fueron 1986 hasta alrededor de 1993. Recuerdo el estreno de octubre de 1986 cuando vi por primera vez a Dana Carvey, Jan Hooks y Phil Hartman. Casi perdí la cabeza. Todo ese elenco fue tan siguiente. Grabé cada episodio y vi mis bocetos favoritos una y otra vez con mis compañeros Nerds de Comedia: Paige, Kelly y April. Hubo una emoción tan dulce en quedarse despierto hasta tarde y ver las noticias locales entrar en «Saturday Night Live». Ese fue el momento en que pasamos de estar en nuestras salas de estar en nuestras ciudades natal de mierda a unirnos a un millón de nerds de comedia en todo el país para compartir algo increíble.

FUERTE: Mi temporada favorita como intérprete fue probablemente mi primer año porque fue un sueño estar allí y leer en la mesa con Bill, Jason, Fred, Kenan, Seth, etc. Bill siempre se reía mucho en la mesa y es algo que aprecié e intenté hacer siempre mientras estaba allí como miembro del elenco. Debido a que la gente está tan ansiosa por sus propias cosas, a veces es fácil olvidar escuchar los bocetos de otras personas y renunciar a las risas. Y es importante reírse de la mesa porque había algunas mesas muertas en las que todos tendríamos que sollozar después y preguntarnos si alguna vez volveríamos a ser divertidos. Como espectador, es difícil porque realmente me encantaron los programas y los miembros de todas las épocas. Sé que es una respuesta barata, pero es solo la maldita verdad.