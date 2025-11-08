Pete Davidson dice que volvería a ‘SNL’ si Lorne Michaels se lo pidiera

Aunque han pasado algunos años desde que el actor-comediante Pete Davidson fue visto por última vez en “Sábado noche en vivo”, dijo recientemente que si el creador de la serie y productor ejecutivo Lorne Michaels Si le pidiera que volviera, aprovecharía la oportunidad. «Le debo mi vida a ese tipo. Él impulsó todo», dijo Davidson. Gente el 8 de noviembre. “Haría cualquier cosa por Lorne, y él lo sabe”.

Davidson, uno de los miembros más jóvenes del elenco de “SNL”, se unió al programa durante su 40ª temporada cuando solo tenía 20 años. Está junto a Eddie Murphy, Robert Downey Jr. y Anthony Michael Hall como una de las pocas estrellas de “SNL” que se unieron antes de cumplir veintiún años.

Davidson protagonizó el programa durante ocho temporadas entre 2014 y 2022, y volvió a presentar un episodio en octubre de 2023. “La última vez me lo pasé muy bien como presentador, y cada vez que recibes esa llamada, es un honor y un privilegio”, dijo sobre la experiencia.

Durante su estancia en SNL, Davidson coescribió y protagonizó la comedia dramática dirigida por Judd Apatow, «The King of Staten Island», y desde entonces ha aparecido en «Fast X», «Transformers: Rise of the Beasts» y «La recogida” así como la serie de Peacock “Bupkis”. También protagonizó una campaña publicitaria para Taco Bell y actualmente se asocia con Amazon para Alexa+.

Sin embargo, el actor y comediante todavía guarda un cálido aprecio por sus orígenes en “SNL”. «Siempre es relevante», dijo sobre el programa, «es un programa candente. La gente lo espera con ansias y el elenco es excelente».