Pete Davidson, Casey Affleck protagonizará ‘Killing Satoshi’ de Doug Liman.

Satoshi Nakamoto es un hombre cuya existencia permanece muy debatida. Ahora el creador de Bitcoin está recibiendo el tratamiento con pantalla grande.

Doug Liman («The Bourne Identity», «Sr. y Sra. Smith») se ha firmado para dirigir «Matando a Satoshi«Un thriller de conspiración que busca desentrañar uno de los misterios más duraderos del siglo XXI: la identidad secreta de Nakamoto y por qué la respuesta amenaza la estructura de poder global. Ganador del Oscar. Casey Affleck («Manchester junto al mar») y Pete Davidson («El rey de Staten Island») protagonizará la película, con sus descripciones de personajes en secreto.

Nick Schenk, quien ha colaborado con Clint Eastwood En dos de sus películas más recientes, «Gran Torino» y «The Mule», escribió el guión, que rastrea los planes diabólicos de una cabal de élite para asegurarse de que la verdad nunca aparezca.

«Killing Satoshi» marca el retorno de Ryan Kavanaugh de Hollywood, el jefe de medios de relatividad de alto vuelo que financió las películas como «la red social», «The Fighter» y «The Fast and the Furious» antes de la bancarrota en la bancarrota en 2015. Kavanaugh, quien se convirtió en un proponente de criptorias en los últimos años, y se produce en bancarrota («» Sucas «). Shane Valdez («American Idol», «Dancing with the Stars»). Jared Underwood de Aperture Media es una producción ejecutiva.

El proyecto fue desarrollado originalmente por Kavanaugh y está siendo financiado por completo a través de su compañía de producción Proxima junto con Aperture Media Partners. La filmación comenzará en octubre en Londres, con un lanzamiento esperado de 2026.

La creación de Bitcoin en 2009 sacudió la base de las finanzas globales. Para los adherentes, Nakamoto se considera un héroe que capacitó a las personas para recuperar el control del dinero. Para algunos gobiernos y las corporaciones más grandes, su creación es vista como una amenaza desestabilizadora para su control.

La mayoría de los analistas de blockchain estiman que Nakamoto extrajo alrededor de 1 millón de bitcoin entre 2009 y 2010. Si está vivo, Nakamoto valdría alrededor de $ 64 mil millones, lo que lo convirtió en entre las 20 personas más ricas del mundo. Ninguna de las billeteras atribuidas a Nakamoto ha movido sus monedas más que las transacciones de prueba al principio. La fortuna permanece intacta.

«Me encantan las historias de David y Goliat. ‘Killing Satoshi’ sigue a los antihéroes improbables que enfrentan a las personas más poderosas del planeta en una batalla épica que golpea el núcleo de lo que es dinero y quién lo controla», dijo Liman. «Estoy muy emocionado de colaborar con Casey Affleck nuevamente frente al increíble Pete Davidson». (Liman y Affleck se asociaron anteriormente en la comedia Apple TV+ Heist del año pasado «The Instigators»).

Agrega Kavanaugh: «Esta no es solo una película sobre Bitcoin y sus orígenes esquivos y misteriosos, sino realmente sobre lo que representa. Miramos esta película de la misma manera que lo hicimos con ‘Red Social’ y su examen de Facebook. Esto debería ser una mirada igualmente al mundo de lo que realmente es Bitcoin».

Según los cineastas, la película «entrelaza la intriga política, el espionaje de alta tecnología y una carrera contra el tiempo como fuerzas en todo el mundo, que abarcan gobiernos, Wall Street y Silicon Valley, libran una batalla total por el control».

«Killing Satoshi» está siendo supervisado por la lente de producción, con sede en el Reino Unido, fundada por Kavanaugh, Gray y el productor veterano Garret Grant («The Matrix Resurrections», «Blue Beetle»).

CAA y el bufete de abogados Weintraub Tobin Chediak representan a Liman. Affleck y Davidson son manejados por WME. Affleck también es administrado por Range Media Partners, mientras que Davidson también es representado por Ayala Cohen Management y el bufete de abogados Granderson des Rochers. Schenk está representado por el grupo de artistas independientes, Entertainment 360 y Lichter, Grossman, Nichols. Uta y los bufetes de abogados Lichter, Grossman, Nichols y Loeb & Loeb negociaron el acuerdo, que se unió rápidamente en nombre de Gray y Kavanaugh.