Pete Carroll toma la decisión de Brock Bowers para el juego de Chargers

El Las Vegas Raiders Tuve su primer gran susto de la temporada en la Semana 1, cuando el ala cerrada Brock Bowers Tuve que dejar el juego temprano debido a un problema de rodilla. Se perdió las prácticas del jueves y el viernes, lo que puso sus estadísticas para la Semana 2 en cuestión.

Afortunadamente para el equipo, juegan el fútbol del lunes, por lo que Bowers tiene más tiempo para estar saludable. El All-Pro regresó a la práctica el sábado, y según el entrenador en jefe Pete Carroll, parecía «excelente».

Carroll también reveló en su Conferencia de prensa del sábado que el plan es que juegue Bowers. Esta es una gran noticia para los Raiders. Bowers es posiblemente su mejor jugador y tuvo cinco atrapadas para 103 yardas en la Semana 1 a pesar de dejar el juego temprano.

Los Raiders están organizando el Chargers de Los Ángeles En la semana 2, por lo que no habría sido un golpe masivo. Ahora, queda por ver exactamente cuán involucrados estarán Bowers. El equipo no va a arriesgarse a lastimarse aún más a principios de la temporada.

Es posible que Michael Mayer Será TE1 para la Semana 2, mientras que Bowers está en un papel más secundario. De todos modos, tenerlo en el campo será algo bueno para Las Vegas.