Pete Carroll ‘senil’ criticado por decisión cuestionable sobre Geno Smith

En la segunda mitad del Asaltantes de Las Vegas‘ Pérdida de la semana 10 ante el Broncos de Denver, Geno Smith recibió un golpe. Mariscal de campo suplente Kenny Pickett entró brevemente en el juego antes de que Smith regresara a la fuerza.

Sin embargo, estaba claro que no estaba cerca del 100%. Smith cojeaba mucho y parecía empeorar a medida que seguía jugando. A pesar de su evidente lesión, el mariscal de campo siguió regresando al campo.

Claramente, no iba a recuperarse para el juego, y el trabajo del entrenador en jefe Pete Carroll es protegerlo. Eligió dejar que Smith tomara la decisión por sí mismo. El locutor de radio Craig Carton criticó a Carroll por su toma de decisiones.

«Así que estás en un juego reñido, un juego que tienes la oportunidad de ganar y de alguna manera arruinar el intento de los Denver Broncos de adelantarse otro juego a los Kansas City Chiefs y solidificarse como un equipo de playoffs», dijo Carton en «El show de Craig Carton.“Y sé que Kenny Pickett también apesta, pero Kenny Pickett pudo caminar.

«Sí, Geno Smith no podía caminar. O Pete Carroll está senil y tiene unos 80 años, y tal vez está senil y no está prestando atención a lo que sucede en el campo de juego, o quiere que maten a Geno Smith. Pete Carroll está acabado. Es hora de que alguien lo saque a pastar como lo hacemos con un pura sangre de cinco años; es hora de decirle buenas noches, Pete».

¿Deberían haber sacado a Smith del juego?

En retrospectiva, Smith definitivamente debería haber sido eliminado del juego, considerando que los Raiders perdieron. Incluso antes de la lesión, jugaba lo suficientemente mal como para justificar un cambio.

Smith merece crédito por su demostración de dureza, pero el equipo podría haber estado mejor con Pickett como mariscal de campo. Sin embargo, Smith probablemente no iba a eliminarse voluntariamente.

«Así es como estoy conectado» Smith dijo después del juego.. «Nunca quiero dejar solos a mis compañeros de equipo. Siento que es una gran responsabilidad para mí estar ahí y hacer todo lo que pueda para ayudarnos a ganar. Sentí que podía intentar aguantar, y eso es lo que intenté hacer».

Carroll explicó por qué Smith se quedó en casa

Carroll y Smith claramente tienen una relación cercana. Muchos otros entrenadores probablemente ya habrían enviado a la banca al mariscal de campo debido a su mal juego, pero Carroll está comprometido con Smith.

La buena noticia es que Smith no pareció sufrir una lesión de larga duración contra Denver.

“Quería volver, de la peor manera”, dijo Carroll. «Quería terminar el juego para sus compañeros de equipo. Y lo golpearon en el cuádriceps, recibió un hematoma en el cuádriceps o algo así. Simplemente es él peleando, y sí, vuelve a salir, ¿sabes lo que quiero decir, quién sabe? Se trata sólo de completar y luchar. Tuvo un par de jugadas, y luego no pudimos responder la siguiente vez. Lo intentó. Es un hematoma en el muslo. Es algo de lo que no puede recuperarse».