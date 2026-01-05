Pete Carroll, HC de los Raiders, da la última palabra sobre su posible retiro

La semana 18 transcurrió tan bien como podría haberlo hecho Asaltantes de Las Vegas. Antes de jugar el Jefes de Kansas Cityel equipo aseguró la selección número 1 en el Draft de la NFL de 2026 gracias a la Gigantes de Nueva York victorioso.

Eso significó que había poco en juego para el juego de los Chiefs, pero los Raiders pudieron terminar la temporada con una nota alta. Fue un juego de ida y vuelta, pero Las Vegas logró la victoria con un gol de campo de 60 yardas que ganó el juego.

Con la temporada oficialmente terminada, todos los ojos están puestos en Pete Carroll, como su futuro como entrenador ha entrado en duda. Se habló de que podría retirarse en lugar de ser despedido, pero parece que está dejando la decisión en manos de los Raiders.

Durante su conferencia de prensa posterior al juegoCarroll dejó claro que le gustaría volver y entrenar la próxima temporada. En una pregunta de seguimiento se le preguntó si podía considerar la jubilación, pero dijo que no es algo que vaya a hacer.

Parece que si los Raiders no quieren traer de regreso a Carroll en 2026, tendrán que tomar la decisión de despedirlo. Eso no debería ser una sorpresa, considerando que Carroll sigue siendo tan competitivo como siempre, incluso a sus 74 años.