¿Pete Carroll está descontento con la lista de State of Raiders?

El Las Vegas Raiders‘La temporada 2025 está a punto de comenzar, y hay mucha emoción en torno a lo que el nuevo entrenador en jefe Pete Carroll está construyendo. Sin embargo, su primer año podría ser exactamente cómo lo imaginó.

Si bien los Raiders se actualizaron en una serie de posiciones importantes, la lista tiene algunos grandes signos de interrogación, especialmente en el lado defensivo de la pelota. El equipo se dirige en la dirección correcta, pero queda por ver si el nivel de talento está ahí para que sean un equipo de playoffs.

Al discutir el próximo enfrentamiento de la semana 1 contra el Patriotas de Nueva Inglaterra, El vic tafur del atletismo sugirió que Carroll no está tan entusiasmado con el estado de la lista.

«Dos equipos bastante parecidos con nuevos entrenadores y muchas frases de captura. En profundidad, tomaremos el coordinador ofensivo de los Patriots y el ex entrenador en jefe de los Raiders, Josh McDaniels, busque algunas carreras diseñadas de Drake Maye, sobre su antiguo coordinador defensivo en Vegas, Patrick Graham», escribió Tafur. «Aunque los Patriots menores de 8,5 victorias fueron una de nuestras apuestas favoritas de la temporada, tenemos la impresión de que Pete Carroll no está tan emocionado con su primera lista de Raiders. Entonces, su vista a medida que se acerca a los 74 años sigue siendo muy buena».

¿Por qué Carroll estaría descontento con la lista?

No está claro si Carroll o el gerente general John Spytek tienen la última palabra sobre la lista. De todos modos, Carroll obviamente tiene mucho poder cuando se trata de decisiones de la lista.

Los Raiders decidieron no ser agresivos en la agencia libre, y había muchos nombres grandes disponibles en el mercado comercial que el equipo no perseguía. El plan parece haber sido ver el estado de la lista esta temporada y luego realmente hacer una carrera la próxima temporada, por lo que tiene sentido por qué Carroll no pensaría que la lista está en un gran lugar en este momento.

Carroll habla la semana 1 enfrentamiento

El primer juego de Carroll con los Raiders viene contra su antiguo equipo, los Patriots. Ambos equipos están en situaciones muy similares, ya que tienen nuevos entrenadores en jefe que debutan el domingo.

Carroll habló sobre el próximo enfrentamiento y cómo difiere del nuevo entrenador en jefe de los Patriots, Mike Vrabel.

«No, no sé si tengo el mismo enfoque que el entrenador [Mike] Vrabel. No estoy seguro de qué es, solo vengo del exterior, al igual que ustedes están observando «, Carroll dijo a los periodistas el viernes. «Pero desde nuestro fin, siempre queremos equilibrar el juego, y queremos hacer un muy buen trabajo para hacerlo. Y eso lleva a ambos lados del fútbol y el juego de patadas para trabajar juntos para que eso suceda».

«Chip [Kelly] Y me veo de ojos desde el principio, de esta conversación que tuvimos sobre venir aquí y todo eso, y estoy encantado de trabajar con él, y no puedo esperar a ver que todo salga a la luz no solo en el primer juego, sino que nos llevará un mes antes de que veas lo que somos y quién nos estamos convirtiendo «.