Pete Carroll envía un mensaje audaz a Raiders QB Geno Smith

El Las Vegas Raiders quedó corto el 28 de septiembre, cayendo 25-24 al Bears de Chicago en Allegiant Stadium después de un gol de campo bloqueado selló la derrota.

Geno Smith luchó por encontrar el ritmo, completando 14 de 21 pases para 117 yardas con dos touchdowns y arrojando tres intercepciones. Las pérdidas de balón han sido un problema recurrente para el veterano, que ha lanzó siete selecciones en la temporada, incluidas varias en las últimas tres semanas.

A pesar de la creciente charla sobre darle una oportunidad a Kenny Pickett, el entrenador en jefe Pete Carroll continúa retrocediendo Smith como su titular.

«No estoy preocupado por su confianza» Carroll dijo mientras hablaba con los medios el 29 de septiembre. «Él lo sabe, y tiene que reevaluar el momento de la elección. Estaba demasiado cómodo en el lanzamiento; lo rasgó, desgarró ambos lanzamientos, sentiéndose como si la pelota iba a llegar allí. Qué Me preocupa es Asegurándose de que lo estemos practicando para que él entienda que algunos de esos lanzamientos no están allí.

«Golpea todo en la práctica, y es ridículamente preciso, y ha sido todo el tiempo que hemos estado juntos. Es realmente seguro y pensó que podría obtenerlo, pero la velocidad del juego era un poco diferente. Ahí es donde crece: la velocidad del juego es un poco diferente a la práctica que podemos crear».

Geno Smith está listo para recuperarse después de la pérdida de los Raiders

Después de la dura pérdida de los Raiders, Smith no se detuvo, admitió sus luchas y criticó su propio juego contra los Bears como parte de un tramo difícil en las últimas semanas.

«No. 1, cuida la pelota, no lanzando intercepciones», Smith le dijo a los medios después de la pérdida. “Esa es la forma más sencilla que puedo decirte. Primero de todosLe debo a mis compañeros de equipo salir y jugar mejor. Sentí que tuvimos una gran semana de práctica; Me sentí como El proceso estaba allí.

«Sentí que me sentía bien con lo que estaba viendo. El plan de juego era genial. Los muchachos lucharon con sus colas. Nos merecemos obtener esta victoria y decepcioné a esos muchachos. Entonces, hay muchas cosas que tendré que arreglar dentro de mí. Esa es la realidad».

¿Se podrían hacer la banca Raiders QB Geno Smith?

Smith ya ha lanzado siete intercepciones esta temporada, lo que provocó llamadas de algunos fanáticos para recurrir al primero Pittsburgh Steelers jugador de ataque. Si bien Carroll no parece listo para hacer ese cambio, el presentador de los medios deportivos Rich Eisen no está completamente convencido de que no suceda.

«Las intercepciones son asesinas» Eisen dijo la edición del 29 de septiembre de «The Rich Eisen Show. « «Son solo asesinos absolutos. Son asesinos porque son asesinos. O en el caso de los Raiders, aquí está comenzando la segunda mitad. Vamos. Primero Snap, lo arroja directamente a los Bears, que no podían hacer nada con él.

«Pete ama al tipo, y por una buena razón. Confía en él y se le preguntó si estaba considerando cambiar de mariscal de campo … pero no estamos [at Pickett taking over as the starter] Porque Pete no está allí. Te diré qué: otro juego de tres interés en Indianápolis, donde los fanáticos están conectados a lo que está haciendo ese equipo, y se vuelve cada vez más fuerte. Ese es un lugar difícil para ir y ganar cuando lo estás entregando. Eso no es eso «.