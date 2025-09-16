Pete Carroll de Raiders ofrece una respuesta contundente al uso de Ashton Jeanty

En sus dos primeros juegos de la NFL, Las Vegas Raiders El corredor novato Ashton Jeanty aún no ha descifrado 20 o más acarreos. Jeanty registró 19 acarreos en la semana 1 victoria sobre el Patriotas de Nueva Inglaterray ese número retrocedió con solo 11 acarreos en la pérdida de la semana 2 ante el Chargers de Los Ángeles.

Además, Jeanty aún no ha alcanzado 50 yardas por tierra en un juego esta temporada. Ha sido un comienzo desafiante para el jugador de 21 años en la NFL; Sin embargo, el entrenador de los Raiders, Pete Carroll, no está preocupado por la producción del corredor durante dos semanas.

Después de la derrota ante los Chargers el 15 de septiembre, Carroll habló con los medios y se le preguntó sobre la producción de Jeanty.

«Estamos comenzando», dijo Carroll después del juego. «Él está entrando en la NFL. Lo está resolviendo. Cuando tuvo 11 o algo acarreos, ya ha tenido 11. Obtendrá más. Eso vendrá. Tendremos que correr el fútbol mejor que nosotros, de manera más efectiva.

«Tenemos que obtener más yardas; tenemos 50 o 60 yardas o algo por tierra, eso no es suficiente. Tenemos que obtener más que eso. Me gustaría ver eso tan bien como lo haría. El problema con él, tratando de conseguirle 25 acarreos o algo así, lo estamos rompiendo. Así que eso vendrá».

Falta de juego de Run de los Raiders

Ya sea que fuera la línea ofensiva de los Raiders para no generar carriles para correr, fue una noche terrible para Las Vegas contra los Chargers en el suelo. Jeanty solo tenía 43 yardas por tierra; Detrás de él estaban Geno Smith con 20 yardas y luego Tre Tucker con siete yardas.

En general, una noche olvidadiza en el suelo para la plata y el negro, necesitarán mejorar su ataque de carrera. Como mostró la pérdida contra los Chargers, hacer que Smith haya realizado más de 40 intentos de aprobación no es una receta para el éxito, ya que condujo a tres intercepciones del mariscal de campo veterano.

Será interesante ver lo que Carroll y el coordinador ofensivo Chip Kelly pueden reunir ya que los Raiders necesitan para poner en marcha su juego de carrera si quieren tener éxito esta temporada.

Las luchas caseras de Las Vegas continúan

La temporada pasada, los Raiders tuvieron problemas en casa, ya que solo podían grabar dos victorias en casa. Esta temporada, no ha tenido un buen comienzo en casa con su pérdida ante los Chargers. Uno de los problemas que el ex esquinero de los Raiders, Charles Woodson, quería ver fue que el Silver and Black ganó más juegos en casa y no tiene un buen comienzo.

«Lo que me dará más creencias en los Raiders es si pueden ganar en casa», Woodson dijo la edición del 14 de septiembre de «Fox NFL Kickoff». “El año pasado, fueron a la carretera para vencer a Baltimore y al gran Lamar Jackson, y luego llegaron a casa la próxima semana, y perdieron ante Andy Dalton y el Panteras de Carolina.

«Así que obtuvieron un gran enfrentamiento en casa el lunes por la noche contra los Chargers. Si pudieran obtener una victoria en casa frente a la multitud local y les dan a los fanáticos locales algo en lo que creer, entonces creeré. Así que estoy esperando el lunes por la noche para ver qué sucede en ese juego».

Los Raiders no tienen que preocuparse por un hogar durante la Semana 3, ya que se dirigirán a la carretera para enfrentarse al Comandantes de Washington el 21 de septiembre.