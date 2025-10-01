Pete Carroll de Raiders emite palabras audaces al Daniel Jones de Colts

El Las Vegas Raiders debe girar la página después de su dramática pérdida ante el Bears de Chicago. En la semana 5, y ahora el plateado y el negro tendrán que viajar en el camino para enfrentar el Colts de Indianápolis.

Además, el Asaltantes Will se enfrentará a un equipo de Colts dirigido por Daniel Jones, quien ha revitalizado su carrera en Indianápolis. Durante sus primeras tres semanas del 2025 NFL Temporada, Jones tuvo una calificación de pasador de más de 100. Sin embargo, ese no fue el caso en la Semana 4, ya que los Colts cayeron ante el Rams de Los Ángeles.

Como resultado, Las Vegas necesitará ver qué Ramas Lo hizo e intentó replicarlo en defensa para asegurarse de que Jones tenga otro juego desafiante. Asaltantes El entrenador en jefe Pete Caroll reveló lo que su defensa debe hacer para garantizar que Jones tenga otro rendimiento.

«El nuevo chico es Daniel Jones en esta cosa, y realmente ha prosperado con las personas que lo rodean en el sistema que están ejecutando». Carroll dijo. «[Shane Steichen is] Haciendo un gran trabajo con un comienzo fantástico.

«Sé que su confianza es alta. Fue maltratado un poco la semana pasada con un par de selecciones, pero parecen armarla muy bien, y han estado abiertos, por lo que han tomado a las personas desprevenidas …

«Vamos a tratar de hacerlo difícil para ellos. Han usado su juego de acción de juego tan extensamente, más que tal vez cualquiera en el NFLJusto en la parte superior. Ese ha sido un beneficio real para ellos debido a que Jonathan Taylor está allí «.

¿Pueden los Raiders hacer que Daniel Jones luche?

El Pachos Y Jones ha sido uno de los equipos sorpresa esta temporada. Sin embargo, contra el RamasJones fue despedido dos veces y lanzó dos intercepciones en la pérdida. El primero Gigantes de Nueva York No se le ha pedido a Signal-Caller que haga demasiado, ya que ha completado el 71.9 por ciento de sus pases para cuatro touchdowns y dos intercepciones en cuatro juegos.

Sin embargo, si Las Vegas puede incomodarlo, Jones demostró que puede volver a la forma que condujo al Gigantes cortar corbatas con él. Será interesante ver si Carroll y Co. pueden replicar lo que el Ramas lo hizo en la semana 4.

Los asaltantes están preocupados por Jonathan Taylor

De una manera el Pachos Puede evitar que Jones tenga que hacer más jugadas de las que se siente cómodo es tener un juego de carrera estelar. Como resultado, Carroll destacó al jugador Jonathan Taylor y por qué Las Vegas necesita controlarlo.

«Es un gran jugador», agregó Carroll. «Él hace que la gente se pierda como Ashton [Jeanty] hace. Simplemente rebotan en él, y él sigue corriendo, y no pueden detenerlo. Y por lo tanto, nuestro abordaje será de suma importancia esta semana en la abordaje de pandillas.

«Y no puedes asumir que está deprimido. No puedes asumir que te hagas un buen golpe al chico. Sigue yendo como lo que hace Ashton. Y es un gran rasgo para un corredor y Creo que está liderando el NFL en apresurarse ahora mismo.