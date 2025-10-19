Pete Alonso de los Mets dibuja una fuerte predicción de contrato

Getty

Nueva York reunióEl primera base estrella de la MLB, Pete Alonso, se está preparando para llegar al mercado abierto de agentes libres a principios de noviembre, ya que declaró que optaría por salirse de su acuerdo actual con los Mets en el último día de la temporada regular de la MLB.

Después de que el equipo neoyorquino de Queens se perdió los playoffs por completo, es hora de ver cuánto valoran David Stearns y Steve Cohen a Alonso y estarían dispuestos a pagarle para mantenerlo en los Mets.

Debido a la gran cantidad de producción de Alonso, no hay duda de que su contrato estará entre los AAV más altos en la clase de agencia libre de este año, pero el valor total dependerá de qué equipo esté dispuesto a comprometerse con él por la mayor cantidad de tiempo. Mike Puma informa que Alonso busca un contrato por siete años.

Pete Alonso podría obtener una extensión de contrato en el rango de los 200 millones de dólares

Si un equipo de la MLB (como los Mets) está dispuesto a comprometerse con Alonso durante siete años, su extensión de contrato probablemente alcanzará la marca de los 200 millones de dólares.

En un reciente pieza de predicciones de Joel Reuter y Pete de Bleacher Report Se prevé que Alonso firme un contrato de siete años por valor de 210 millones de dólares:

“Pete Alonso fue agente libre por primera vez la temporada baja pasada, y no logró encontrar el contrato a largo plazo que buscaba, y finalmente encontró su camino de regreso a los Mets con un contrato de dos años y $54 millones que le pagó $30 millones en 2025 con una opción de jugador de $24 millones para 2026”.

“Contrato previsto: 7 años, 210 millones de dólares”

Alonso ahora está en el otro lado de los 30 años y cumplirá 31 en diciembre, lo que no es ideal para negociaciones contractuales a largo plazo. Sin embargo, continúa realizando temporadas ofensivas monstruosas año tras año. En 162 juegos esta temporada, su OPS+ fue de 144, conectó 38 jonrones e impulsó 126 carreras. La buena noticia para la carrera de agente libre de Alonso es que no ha hecho nada que perjudique su valor. Es un primera base de todos los días que registra consistentemente más de 75 hits de extrabase cada temporada. Alonso también ha sido nombrado para cuatro Juegos de Estrellas consecutivos.

¿Volverán los Mets a contratar a Pete Alonso?

Sólo el tiempo podrá decir si los Mets volverán a contratar a Alonso, pero ciertamente están en la lista corta de equipos que podrán hacerlo. Algunos otros equipos de la MLB que podrían buscar a Alonso podrían ser los Medias Rojas de Bostonya que necesitan un primera base.

Un reencuentro con los Mets parece la opción más plausible para el “Oso Polar”, pero su agencia libre podría convertirse en una guerra de ofertas. Si es así, dependerá del grupo propietario de los Mets y de la directiva si están dispuestos a comprometerse con Alonso a largo plazo.

Sin embargo, una cosa es segura: el sorteo de la agencia libre de Alonso será una de las historias más importantes a seguir en esta temporada baja de la MLB. Podría volver a firmar con los Mets en la primera semana, o lo prolongará y dejará a los fanáticos de los Mets preguntándose si jugó su último partido con el uniforme de los Mets. Sólo hay un puñado de nombres más grandes que Alonso en la clase de agentes libres de este año.