PETA insta a Nintendo a eliminar el anillo de la nariz de la vaca ‘Mario Kart World’

Grupo de defensa de los derechos de los animales PETA quiere Nintendo Para eliminar el anillo de la nariz de latón de la vaca, el personaje antropomórfico que conduce el vehículo en el juego más vendido «Mario de Mario Kart. » Sí, de verdad.

PETA lanzó esta semana un esfuerzo para instar al fabricante de juegos japonés a rediseñar el personaje de la vaca «sin el anillo de la nariz, un doloroso recordatorio de las vacas de crueldad que perduran en las industrias de carne y lácteos».

“The brass ring in Cow’s nose glosses over real-world violence and cruelty to animals. That’s why we’re asking you to give this beloved bovine a small but meaningful upgrade: Remove the nose ring and let Cow race freely — without any painful reminders of the industries that treat animals like profit-making machines,” Joel Bartlett, PETA’s SVP of marketing engagement, wrote in a letter addressed to Nintendo president Shuntaro Furukawa, que el grupo publicó en su sitio web. Agregó: «¡Deja los anillos a Sonic y deja que la vaca respire!»

Los representantes de Nintendo no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

«Mario Kart World» se lanzó el 5 de junio como un juego de lanzamiento para Nintendo Switch 2. Al 30 de junio, la compañía había vendido 5,63 millones de copias, según Nintendo, lo que lo convirtió en el título más vendido para la nueva consola. En el juego24 jugadores compiten uno contra el otro para ver quién puede acercarse a través de las carreras de carreras del mundo abierto más rápido.

Los comentaristas en línea han señalado que es posible, en el contexto del universo «Mario Kart World», que la vaca eligió que el anillo de la nariz ella misma. «¿Cómo saben que la vaca no fue a un lugar perforador de cuerpo para obtenerla? La maldita cosa sabe cómo conducir, por lo que no es completamente … ordinario», un usuario X al corriente Viernes sobre el tema.

Según PETA, en un comunicado de prensa sobre el anillo de la nariz de la vaca que decía «¡es un medio!», El uso de anillos de la nariz por la industria ganadera es una herramienta de tormento, no un accesorio de moda: «los anillos de la nariz son utilizados por las industrias de carne y lácteos para explotar, controlar y incluso arrastrar a los animales a sus muertes. Estas tensiones de resumen y los anillos detallados y las anillos de los brascos se detienen a través de los sabros sensitivos de los cuentos y los accesorios, lo que pueden causar anillos de resonios y detallados», lo que puede causar anillos detallados «, lo que puede causar anillos detallados», lo que puede causar anillos detallados, que pueden pasar el dolor y las anillos de los brasd «, lo que puede causar el dolor y los anillos de los tortillas.

No es la primera vez que PETA, fundada en 1980, se dirigió a Nintendo. Por ejemplo, el grupo de defensa en 2020 Criticó el «Animal Crossing: New Horizons» del gigante del juego «Alentando el comportamiento abusivo hacia los peces e insectos, donde los jugadores pueden arrancar la vida silvestre de sus hogares y mostrarlos en casos estrechos en un museo».

En 2017, PETA dijo que Nintendo había «vendido su alma» al asociarse con McDonald’s para incluir juguetes «Super Mario» en Happy Meals. «Nintendo debería permanecer en el negocio de vender videojuegos creativos, no nuggets de pollo crueles y poco saludables», dijo el grupo.