Pestapora presenta la sensación de ‘intercambio de canciones’, nuevas experiencias para los amantes de la música

VIVA – Festival música la anual más grande en Indonesia, Pestapora 2025, se llevará a cabo del 5 al 7 de septiembre de 2025 en Gambir Expo & Hall D2, Jiexpo Kemayoran, Central Yakarta. Durante tres días, este evento contó con más de 200 músico Género cruzado, incluyendo Yura Yunita, efecto invernadero, Sal Priadi, Barasuara, JKT48, Maliq & D’Sessentials, Juicy Luicy, a Bernadya.

Leer también: Lo más destacado de Yakarta Music Expo 2025: ¿Cuáles son los equipos de entretenimiento?



Este año, Pestapora presenta un nuevo concepto titulado «Swap Song», donde los músicos traerán canciones que pertenecen a otros músicos con sus arreglos y estilos distintivos. Se espera que este concepto proporcione una experiencia diferente para la audiencia, que puede ver la versión fresca de las canciones populares.



Evento musical de entrenamiento de pestapora

Leer también: Música infantil indonesia en todo el mundo a través del dúo de las hermanas Candy Beats y el primer álbum de Miel Caerol



Algunas colaboraciones que se han confirmado que aparecen en el segmento de intercambio de canciones incluyen:

Maliq & D’essentials x Soneta Grup

Leer también: Eliminar el corazón del corazón, Meiska Adinda ofrece un color diferente de música en el último sencillo



Juicy Luicy x Peterpan

Hindia x Bernadya

Sillones tengo yo x. Yo fuarts.

El director del festival de Pestapora, Kiki Ucup, dijo que la presencia Etc Como socio de logística oficial, apoyará el funcionamiento sin problemas del evento.

«Pestapora está tratando de conectar los mejores talentos con los amantes de la música. La presencia de JNE ayuda a garantizar que las necesidades del festival puedan funcionar bien», dijo.

Programa de conversión Boleto

En esta colaboración, JNE proporciona un programa de intercambio de boletos para la comunidad. La resi de varios servicios JNE se puede intercambiar por boletos de conciertos, mientras que los miembros de la tarjeta de lealtad JNE (JLC) tienen la opción de intercambiar puntos con boletos exclusivos. Se puede acceder a más información a través de un enlace oficial proporcionado por el comité.

Además, JNE también realizó actividades en las redes sociales, donde las personas tuvieron la oportunidad de obtener boletos y mercancías participando en cuestionarios en su cuenta oficial.



JNE admite Pestapora 2025, Music Festival presenta un nuevo concepto ‘Swaps of the Song’

Soporte para la industria de la música

Según JNE SVP Marketing Group, Eri Palgunadi, esta cooperación es parte del apoyo del desarrollo de la industria creativa. Mencionó que festivales como Pestapora se convirtieron en un evento importante para reunir a músicos y amantes de la música de varias regiones en Indonesia.

Pestapora misma continúa desarrollándose en uno de los festivales de música más grandes del país. Con el nuevo concepto de este año, el evento no solo se convirtió en entretenimiento, sino también en un espacio de colaboración que mostraba la diversidad de la música indonesia.