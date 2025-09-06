Pestapora fue patrocinada en secreto por Freeport, esta es una lista de 29 bandas que no aparecieron

Yakarta, Viva – título Pestapora 2025, que originalmente se esperaba que fuera una gran celebración de música, en realidad fue sacudido por un escándalo patrocinador. El público solo aprendió que este festival anual de música resultó estar en colaboración con PT Freeport Indonesia. Este hecho se discutió por primera vez en las redes sociales desde el primer día de implementación, el viernes 5 de septiembre de 2025.

Recibiendo fuertes críticas, la pestapora finalmente anunció la cancelación de la cooperación.

«Este día, sábado 6 de septiembre de 2025, Pestapora ha reducido la cooperación con el Pt. Freeport Indonesia», dijo su declaración oficial en Instagram, citado VIVA.

«Pestapora asegura que para el segundo día, el 6 de septiembre de 2025, y el tercer día, el 7 de septiembre de 2025, no estamos obligados y afiliados a Pt. Freeport Indonesia», continuó el anuncio.

Kiki Ucup se disculpó

Director del festival Pestapora 2025Kiki Ucup, habló. Reconoció la negligencia y se disculpó con el público.

«Hola, soy Kiki Ucup, el director del festival Pestapora 2025. Permítanme representar a Pestapora en respuesta a la situación actual relacionada con la cooperación de Pestapora con PT Freeport Indonesia», dijo en un video cargado en Instagram.

«Una vez más representé a Pestapora, disculpándome por nuestra negligencia al tomar medidas para cooperar con PT Freeport Indonesia. Somos conscientes de nuestra negligencia de cooperar con PT Freeport Indonesia», dijo.

También enfatizó que ningún fondos de Freeport entraba a su lado.

«Y según el lanzamiento de la declaración anoche, hemos terminado nuestro contrato de cooperación con PT Freeport Indonesia. Y nos aseguramos de que no haya diez centavos del flujo de fondos que recibimos de PT Freeport Indonesia. Y también nos aseguramos de que no haya presencia de PT Freeport Indonesia en la implementación de este Pestapora 2025», explicó.

Aun así, Kiki admitió que todas las consecuencias serían una carga para su partido.

«Y todas las cargas relacionadas con las implicaciones de este incidente, relacionadas con la terminación de esta colaboración, se convirtieron en una carga sobre Pestapora 2025 y es toda nuestra responsabilidad», dijo.

La ola de retiro Banda

Aunque la tormenta de controversia golpeó, Kiki se aseguró de que el festival continuara hasta el último día. Sin embargo, hay algunos músicos que finalmente decidieron renunciar a la alineación.

«Una vez más, me disculpo y me dejo actualizar la implementación de Pestapora en el segundo y tercer día. Pestapora aún se llevará a cabo, pero con una actualización de alineación que finalmente decidió renunciar a la implementación de Pestapora 2025», dijo.

La lista de 29 bandas y músicos que cancelan oficialmente sus actuaciones es:

La banda Punk Sukatani es una de las más vocales. Admitieron que acababan de descubrir que había un patrocinio de Freeport antes de actuar.

«Acabo de enterarme en las 7. Esto está buscando una salida», dijeron en la carga @indopopbase en X.

Además, Sukatani dijo que el movimiento colectivo del músico logró instar al comité a decidir el contrato.

«Nosotros y otros músicos hemos mitigado y alentado a Pestapora a alejar a Freeport. Finalmente, Freeport fue expulsado con éxito de Pestapora», dijeron.

«El borrador se está haciendo. Solo espera para ser publicado», dijeron.

En su Instagram oficial, la banda también anunció que no actuó en Pestapora 2025.

«Decidimos no ser un escenario en Pestapora 2025. Nos vemos en otra ocasión. Gracias», escribió @syllabus.band.