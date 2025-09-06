Pestapora blasfemada, patrocinada en secreto por PT Freeport

Yakarta, Viva – Drama inesperado para colorear el evento Pestapora 2025. Este festival de música anual anunció repentinamente la terminación de la cooperación con PT Freeport Indonesia, a pesar de que el evento había durado un día completo el viernes 5 de septiembre de 2025.

Leer también: Esta es una razón fuerte para que se celebre Pestapora 2025



El anuncio impactante se realizó temprano en la mañana después de que terminó el primer día del concierto. Anteriormente, Pestapora nunca había revelado que este evento musical fue patrocinado por Freeport. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

«Este día, sábado 6 de septiembre de 2025, Pestapora ha decidido la cooperación con el Pt. Freeport Indonesia», escribió el organizador, en Instagram, citado VIVA.

Leer también: Oraciones del viernes al margen del concierto, Rhoma Irama se convirtió en sacerdote y predicador



También enfatizaron que la serie restante de eventos ya no involucraba a la compañía minera de Papua.

«Pestapora asegura que para el segundo día, el 6 de septiembre de 2025, y el tercer día, el 7 de septiembre de 2025, no estamos obligados y afiliados a Pt. Freeport Indonesia», agregó.

Leer también: Pestapora se lleva a cabo a partir de las 8 am, internautas: horas ricas de llegar al trabajo de funcionario



Esta repentina decisión inmediatamente se convirtió en un material para una cálida conversación en las redes sociales. El puesto oficial de Instagram de Pestapora se inundó con los comentarios de los ciudadanos, que van desde la sátira hasta las críticas.

«Jajaja, la declaración de su actitud es realmente tarde. Urgente, creo», dijo los internautas.

«Intenta no estar lleno, continuos patrocinadores», dijo otro.

«La aclaración debería comenzar a partir de una explicación, ¿por qué aceptar el patrocinio con Freeport», dijo el ciudadano?

No solo la audiencia, varios músicos también afirmaron estar sorprendidos. La banda Punk Sukatani, uno de los artistas, incluso se enteró de Freeport como patrocinador unas horas antes de aparecer.

«Acabo de enterarme en las 7. Esto está buscando una salida», dijo Sukatani en el mensaje que compartieron al público.

Además, Sukatani dijo que ellos y otros músicos presionaron a los organizadores para revocar la cooperación.

«Nosotros y otros músicos hemos mitigado y alentado a Pestapora a alejar a Freeport. Finalmente, Freeport fue expulsado con éxito de Pestapora», dijeron.

«El borrador se está haciendo. Solo espera para ser publicado», continuó.

Luego se cargó la conversación en la cuenta @indopBase en la plataforma X y se activó cada vez más reacciones públicas. Muchos afirmaron haber descubierto que este popular festival de música fue patrocinado por Freeport.