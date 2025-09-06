Pestapora anuncia el patrocinador de Freeport, Kiki Ucup Confestill nunca

Yakarta, Viva – Akbar Music Pestapora 2025 no solo presenta una fila de músicos famosos, sino que también coloreó el drama caliente sobre los patrocinadores. Después de estar lleno de críticas, el organizador finalmente decidió oficialmente cooperación con PT Freeport Indonesia el sábado por la mañana, 6 de septiembre de 2025.

Leer también: Pestapora blasfemada, patrocinada en secreto por PT Freeport



«Hasta este día, sábado 6 de septiembre de 2025, Pestapora ha decidido la cooperación con el Pt. Freeport Indonesia», se citó el anuncio oficial de los organizadores en Instagram @Pestapora, dijo VIVA. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Sin detenerse allí, Pestapora también se aseguró de que los eventos restantes celebrados del 6 al 7 de septiembre tuvieran lugar sin la participación de la compañía minera.

Leer también: Esta es una razón fuerte para que se celebre Pestapora 2025



«Pestapora se asegura de que para el segundo día, el 6 de septiembre de 2025, y el tercer día, el 7 de septiembre de 2025, no estamos obligados y afiliados a Pt. Freeport Indonesia», agregó el comunicado.

Kiki Ucup habló

Leer también: Oraciones del viernes al margen del concierto, Rhoma Irama se convirtió en sacerdote y predicador



Respondiendo a la controversia, Kiki Ucup como director del festival Pestapora 2025 Finalmente abre la voz. En su declaración oficial, transmitió una disculpa abierta.

«Hola, soy Kiki Ucup, el director del festival Pestapora 2025. Permítanme representar a Pestapora en respuesta a la situación actual relacionada con la cooperación de Pestapora con PT Freeport Indonesia», dijo en un video cargado en Instagram.

«Una vez más representé a Pestapora, disculpándome por nuestra negligencia al tomar medidas para cooperar con PT Freeport Indonesia. Somos conscientes de nuestra negligencia de cooperar con PT Freeport Indonesia», dijo.

Kiki Ucup también enfatizó que a pesar de que había un contrato, su partido no recibió un centavo de Freeport.

«Y según el lanzamiento de la declaración anoche, hemos terminado nuestro contrato de cooperación con PT Freeport Indonesia. Y nos aseguramos de que no haya diez centavos del flujo de fondos que recibimos de PT Freeport Indonesia. Y también nos aseguramos de que no haya presencia de PT Freeport Indonesia en la implementación de este Pestapora 2025», explicó.

Agregó que todas las consecuencias debido a la terminación de los patrocinadores eran la responsabilidad total del organizador.

«Y todas las cargas relacionadas con las implicaciones de este incidente, relacionadas con la terminación de esta colaboración, se convirtieron en una carga sobre Pestapora 2025 y es toda nuestra responsabilidad», dijo.

Promesa de evaluación y cambio de alineación

Aunque la tormenta de controversia golpeó, Kiki se aseguró de que el festival continuara hasta el último día. Sin embargo, hay algunos músicos que finalmente decidieron renunciar a la alineación.

«Una vez más, me disculpo y me dejo actualizar la implementación de Pestapora en el segundo y tercer día. Pestapora aún se llevará a cabo, pero con una actualización de alineación que finalmente decidió renunciar a la implementación de Pestapora 2025», dijo.

Para terminar, Kiki Ucup prometió hacer de este evento una valiosa lección para el futuro.

«Y en el futuro, represento a Pestapora para asegurarme de que continuaremos aprendiendo, continuaremos escuchando, y continuaremos acomodando los aportes de todos los amigos.