Pesona Bianca Alessia, Tomohon Girl Carrier del 80 aniversario de la República de Indonesia

Yakarta, Viva -El 80 aniversario de la República de Indonesia en el Palacio Merdeka, Yakarta, domingo 17 de agosto de 2025, presentó un momento especial para un origen adolescente TomohonNorth Sulawesi.

La figura es Bianca Alessia Christabella Lantang, que fue elegido para ser Transportista de balance Bandera de patrimonio en la ceremonia de elevación de la bandera roja y blanca. ¿Quién es él? Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

El nombre de Bianca de repente se convirtió en el foco público después de parecer elegante y lleno de confianza mientras realizaba la noble tarea. Tanto las personas que asistieron directamente al Palacio Merdeka o que vieron a través de transmisiones de televisión y redes sociales, no unos pocos que elogiaron. Muchos internautas consideran su apariencia para emitir un aura positiva, así como orgullosas para la joven generación de Indonesia.

Antecedentes de Bianca

Bianca nació en Tomohon el 28 de febrero de 2009 de la pareja Francis Ferdinand Lantang y Fike Felda Rondonuwu. Actualmente todavía tiene 16 años y está en la escuela Lentera Harapan Tomohon High School. Su vida como estudiante no solo es coloreada por el logro académico, sino también una miríada de actividades extracurriculares.

Además de ser conocido por ser disciplinada, Bianca también tiene talento en las artes y los deportes. Él está bailando activamente y hábil en voleibol. La combinación de inteligencia, talento y personalidad brillante lo hizo confiar en representar la provincia de North Sulawesi como miembro del National Paskibraka 2025.

Orgullo de North Sulawesi

El nombramiento de Bianca como transportista de bandejas de bandera de la herencia no es solo un orgullo para su familia, sino también para la gente del norte de Sulawesi. Su éxito en bajar al Palacio Merdeka muestra que los niños regionales pueden actuar en el escenario nacional con logros y dedicación.

En su corta edad, Bianca ha demostrado el significado del servicio comunitario a la nación y al estado. Ahora se espera que su figura sea una inspiración para que otros adolescentes indonesios continúen sobresaliendo, manteniendo la disciplina y contribuyan al desarrollo del país.