Peso del jugador de tenis joven indonesio en el campeonato de tenis mundial masculino

VIVA – Jugador de tenis La joven Indonesia, Renaldi Aqila Salim, no ha podido lograr dulces resultados en la Serie V del Campeonato Mundial de Tenis de Amman, que tuvo lugar en Nusa Dua, Bali.

Después de que el partido inaugural fue derrotado por Anthony Susanto, esta vez fue el turno del tenista australiano Stefan Storch, que se convirtió en un obstáculo. Compitiendo en el campo A, miércoles 27 de agosto de 2025, Renaldi derrotó a dos sets directos con un puntaje de 1-6 y 5-7.

Con dos derrotas consecutivas, el estudiante de Yakarta Permedhip, ocupa temporalmente el puesto de cuidador del Grupo B en UTR Pro Tennis Tour Bali, que luchó por un premio total de 20 mil dólares estadounidenses.

Renaldi admitió que perdió todo en el primer set.

«No puedo salir de la presión debido a la pérdida de todo, desde físico, técnico o clasificación. Esta condición me hace incapaz de emitir el mejor juego», dijo Renaldi después del partido.

Aun así, había dado una mejor resistencia en el segundo set.

«Después de comenzar a leer el patrón del juego del oponente, puedo servir a la agresividad de Stefan Storch a pesar de que finalmente todavía pierde», agregó.

Además, Renaldi, que había ganado la Copa de Gobernadores DKI de Jakarta 2024, enfrentará fuertes desafíos contra el tenista de los Estados Unidos, Luca Liu. El apellido está en un rendimiento ordenado con un registro de tres victorias consecutivas, incluso cuando conquista Eric Tripathi 6-2, 6-0.

Mientras tanto, en el Grupo A, los Estados Unidos Alexander Chang también mostraron dominio. Después de derrocar a Tegar Abdi Satrio Wibowo y Alex Klincharov, Chang regresó poderoso con solo 45 minutos para aplastar a Malmygin ruso ruso 6-0, 6-1.

La victoria convirtió a Chang en el único jugador de tenis invicto en el Grupo A, y dejó solo uno de los últimos partidos contra Stefan Manichella.