¡Perturbar el turismo y el clima de inversión!

Yakarta, Viva – Miembro DPR RI La facción Gerindra del Distrito Electoral del Distrito de Regencia Bogor, Mulyadi, destacó la política del Ministro de Medio Ambiente, Hanif Faisol en la organización cimaBogor, West Java.

Según él, acción caza de focas y las atracciones turísticas temporales en el área máxima realizada por el Ministerio de Medio Ambiente (KLH) tienen un impacto amargado en clima turístico hasta inversión.

«Estoy muy furioso y enojado con el Ministro de Medio Ambiente, sus acciones en el área de Puncak, han interrumpido el clima turístico, la inversión y ha resultado en el lanzamiento de miles de empleados debido a su lugar de trabajo detenido», dijo Mulyadi en su declaración, citado el domingo 5 de octubre de 2025.

Mulyadi, que también es un político de Gerindra, mencionó muchos efectos dominicos que surgen del ministro de la política de LH.

Dijo que el impacto de la política afectaría el sector económico de la comunidad.

«No solo el número de visitas turísticas en el área máxima está disminuyendo, sino que también reduce la almohadilla, aumenta la cantidad desempleoPero también, si está demasiado, no se controla puede reducir la duración promedio de la escuela y aumentar la tasa de criminalidad «, dijo.

Además, enfatizó que en el futuro cercano llevará a cabo el receso con la comunidad del área de Puncak, especialmente las personas cuyas vidas dependen del sector turístico.

«Seguramente compraré problemas, acomodaré y lucharé por las aspiraciones de la comunidad pico», concluyó.