Pertenece al general a pesar de que no me importa

Yakarta, Viva – Director adjunto de la agencia Nutrición Nanik S deyang Nanik (BGN) enfatizó que su partido cerraría la Unidad de Servicio Nutricional (SPPG) o cocina Mbg que viola el SOP. Nanik no tiene miedo si la cocina MBG es propiedad general A pesar de.

Leer también: Comandante de TNI que instruye a Dansat Verifique las materias primas: ASK MBG evitar envenenamiento



En cuanto a los últimos casos envenenamiento MBG sucede. BGN señaló, desde enero-septiembre de 2025, 5,914 personas envenenaron MBG.

«Quiere al general, a quién quieres, si viola, me cerraré. No me importa. Porque esto está involucrado en la vida humana», dijo Nanik en una conferencia de prensa en el edificio BGN, Central Yakarta, viernes 26 de septiembre de 2025.

Leer también: BGN amenazas cubre la cocina mbg si no complete estos 3 certificados en 1 mes





La participación activa de BRI en el apoyo a la implementación del programa MBG

Afirmó lamentar ver a los niños que estaban envenenando alimentos después de comer el menú MBG, porque la cocina no llevó a cabo el SOP. Además, dijo Nanik, son niños que no pueden obtener comida fácilmente. Por lo tanto, el estado está presente dándoles comida.

Leer también: Waka BGN Político de spray wa pidiendo una cocina mbg: ¡simplemente delicioso, cuidas de la cocina!



«En serio, no te metas con los asuntos de salud de los niños. Este es un programa, perdón por muchos niños, no pueden comer, queremos darte una pelea», explicó.

Nanik luego enfatizó que su partido no miraría el pelaje si más tarde hubiera un sppg propiedad del general del TNI o Polri, estaba cerrado porque no llevaba a cabo el SOP.

«La gente en este pueblo quiere tener una trama general. Significa que la ampliación de cualquier persona. Quiere que se diga que tengan miembros de los DPR. Quieren generales. El general no es solo el ejército. La policía también tiene generales. No sean así», agregó.

8.018 Kitchen MBG ha operado

Anteriormente, BGN dijo que el programa gratuito de alimentación nutritiva (MBG) había alcanzado los 29.8 millones de beneficiarios con 8.018 unidades de cumplimiento de servicios nutricionales (SPPG) que habían estado operando en toda Indonesia.

«En la actualidad se han verificado 9,230 SPPG, 8.018 han sido operativos y 1.212 preparaciones operativas, luego los beneficiarios se registran 29,884,459 personas», dijo el vicepresidente de BGN Sony Sanjaya en Cibubur, West Java, jueves 25 de septiembre, 2025.

También explicó los datos que ingresaron al Portal Partner.BGN.GO.ID hasta esta mañana, había 32,407 socios que se registraron, 10,920 no habían sido verificados y 13,506 que habían sido verificados y ahora en el proceso de preparación.

«Entonces 61 (SPPG) son aquellos que han terminado de construirse y declararon que están listos al 100 por ciento, y aquellos que están siendo encuestados por el campo en este momento, hay 308, luego aquellos que están listos para hacer las actas de 42», dijo.

Al verificar los socios de SPPG, Sony enfatizó que todos los procedimientos se llevaron a cabo de manera transparente y sin conflicto de intereses.

Se requieren todos los verificadores para verificar la ubicación, el certificado de propiedad, a la encuesta de campo para garantizar la limpieza de la viabilidad del SPPG que funcionará.



Proveedores de programas MBG de catering de UMKM

«Todos los socios conocen el proceso porque se ve inmediatamente. Por ejemplo, en la primera presentación verificada, la dirección. En el sistema se ha incluido en la lista, si se aprueba verde, se rechazó rojo, cuando se aprueba la dirección, significa que no hay problema, cuando se rechaza, la verificación dará información por qué se rechaza», dijo.

Afirmó que el sistema de verificación SPPG era ajustado y tuvo que pasar por 10 etapas que van desde el registro, el desarrollo, la encuesta de campo, la determinación de factibilidad, hasta hacer cuentas virtuales antes de que se pudieran desembolsar fondos de MBG.