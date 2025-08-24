Pertamina va al campus está presente en Brisbane Australia, alienta la preparación del sucesor del mundo

VIVA – PT Pertamina (Persero) celebró el programa Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2025 en la Universidad de Queensland, Brisbane, AustraliaSábado 23 de agosto de 2025. Este evento proporcionó a los estudiantes de la Asociación de Estudiantes de Indonesia (PPI) en Australia, sobre las necesidades comerciales energía mundo.

Al igual que la organización en Indonesia, PGTC 2025 Brisbane también lleva el tema «Jóvenes energizantes para la energía futura» que ilustra el compromiso de Pertamina para empoderar a la generación más joven para convertirse en una fuerza impulsora para los desafíos energéticos futuros.

Frente a los estudiantes, el vicepresidente de relaciones con las partes interesadas y la gestión de PT Pertamina RiFky Rakhman Yusuf enfatizó que los desafíos de la energía en la era de la transición requieren nuevas habilidades y una mentalidad adaptativa de la generación más joven, desde la comprensión de la tecnología de baja emisión, el liderazgo sostenible, hasta la innovación basada en digital.

«La seguridad energética es un desafío global que requiere el papel activo de todas las partes, incluida la generación más joven. Con el espíritu de innovación y creatividad, Pertamina cree que los estudiantes tienen un gran potencial para convertirse en una fuerza impulsora para los cambios hacia una energía más independiente y sostenible», dijo Rifky.

También compartió una visión estratégica relacionada con las oportunidades de carrera global en el sector energético, la preparación de las competencias que deben construirse desde la universidad, así como la experiencia real de la industria energética nacional que ahora continúa desarrollándose hacia las compañías de energía limpia de clase mundial.

«La industria energética actual está cada vez más conectada en todos los países. Eso significa que las oportunidades profesionales no solo están en Indonesia, sino también a nivel mundial abierta. Pero para poder competir, debe prepararse con competencias relevantes que van desde el dominio de la tecnología de la energía limpia, las habilidades de pensamiento crítico, hasta el liderazgo adaptativo», continuó rifky.

Mientras tanto, Pt Pertamina (Persero) Expert en el Proyecto Experto para Pertamina (Persero) Murti Dewi Hani entregó un mensaje inspirador a los estudiantes sobre la importancia de construir la mentalidad adecuada además del dominio de la beca técnica. Según él, la preparación para enfrentar desafíos globales en la industria energética no es suficiente solo con las habilidades académicas, sino que también cuenta con el apoyo de actitudes adaptativas y coraje para continuar innovando.

«La experiencia en Pertamina enseña que el éxito en el sector energético no solo está determinado por el conocimiento y las habilidades técnicas, sino también por la mentalidad que se atreve a cambiar, se atreve a innovar y podrá trabajar en un equipo transdisciplinado cruzado. Si puede combinar ese conocimiento, habilidades y mentalidad, entonces será una parte importante del viaje de energía mundial en el futuro», concluyó Murti.

El representante estudiantil Zakiyuddin al-Faqihani, que también es el presidente de PPIA Queensland, agradeció a Pertamina, que se consideraba no solo proporcionando información industrial, sino también motivación para contribuir a construir el futuro de la energía de Indonesia.

«A través de PGTC, Pertamina muestra que los jóvenes tienen un papel importante en responder desafíos energéticos en el futuro, esta actividad también abre oportunidades para que la generación más joven tenga una carrera en el sector energético no solo para los estudiantes de ingeniería y es limitada en Indonesia, sino que también puede llegar al nivel global», dijo simplemente.

Present at the PGTC 2025 event in Brisbane, VP Stakeholder Relations & Management of PT Pertamina (Persero) Rifky Rakhman Yusuf, Project Expert Stakeholder Relations Management of PT Pertamina (Persero) Murti Dewi Hani, President of the Indonesian Student Association Australia (PPIA) Queensland Zakiyuddin Al-Faqihan, and Diplomat of Australia extranjera indonesia, joven Ralial Haekal.

La presencia de PGTC en Brisbane, Pertamina, enfatizó su compromiso en preparar talentos jóvenes superiores y desarrollar una colaboración entre el mundo académico y la industria, para imprimir innovadores futuros que estén listos para responder desafíos energéticos globales.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060 al continuar fomentando programas que tienen un impacto directo en los logros de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.