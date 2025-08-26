Pertamina va al Campus 2025 ingresando a la etapa de selección de Energynovation Científica Ideas Competencia

VIVA – PT Pertamina (Persero) cerró oficialmente la competencia de registro de Energynovation Ideas, una competencia trabajo científico Los estudiantes de nivel nacional de la serie de Pertamina van al campus (PGTC) 2025. Esta competencia logró atraer la participación de 822 estudiantes, que provenían de 247 universidades en 30 provincias en Indonesia. El entusiasmo de los estudiantes es una evidencia clara de aumentar la preocupación de la generación más joven de problemas estratégicos de energía, transiciones energéticas y energía sostenible.

«La competencia de ideas de conocimientos de energía, que es uno de los eventos de innovación de Pertamina, para canalizar ideas críticas al tiempo que da a luz una solución real al futuro de la energía de Indonesia. Estamos orgullosos de ver el entusiasmo de los estudiantes indonesios que están listos para contribuir a través de ideas innovadoras», explicó la VP Corporate Communication of Pt Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso.

Fadjar agregó, el trabajo científico recopilado de esta competencia tiene el potencial de convertirse en una innovación que tenga un impacto positivo en la comunidad, así como en la industria energética. El trabajo científico consiste en varios temas que van desde el desarrollo de energía renovable, el uso de la digitalización para la eficiencia energética, hasta las estrategias de descarbonización.

De los 822 obras, un jurado independiente compuesto por académicos, profesionales y expertos en energía realizará evaluaciones y selección. Luego, los 10 mejores finalistas serán seleccionados para presentar su trabajo fuera de línea en el evento final PGTC 2025, que se llevará a cabo en septiembre de 2025.

Los ganadores obtendrán un certificado nacional, premios en efectivo de hasta decenas de millones de rupias, así como oportunidades exclusivas para participar en el programa internacional de referencia a la Universidad de Tsinghua, China con Pertamina. Se puede acceder a la información detallada sobre las etapas de selección y las listas finalistas a través de www.pgtc.id.