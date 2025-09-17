Pertamina va al campus 2025 alienta a la generación joven a convertirse en un motor de innovación energética

VIVA – PT Pertamina (Persero) continúa cometido para fortalecer el desarrollo de los recursos humanos, la educación, la generación más joven en línea con el gobierno del gobierno. A través de Pertamina va a actividades del campus (PGTC), Pertamina creó la generación más joven a través de obras que tuvieron lugar del 10 de julio de 2025 al 17 de septiembre de 2025.

La presencia de PGTC 2025 es una forma del compromiso de Pertamina para apoyar el desarrollo de la generación joven de Indonesia. Este programa está presente como un lugar para la alfabetización. energíaCompetencia de colaboración e innovación que involucra a miles de estudiantes de toda Indonesia a través de dos competiciones principales, a saber, el Campeonato de debate energético, la competencia de ideas de notas de energía.

Director de Pt Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri Al entregar sus comentarios en la ceremonia de clausura de Pertamina va al campus en Grha Pertamina Jakarta, el miércoles 17 de septiembre de 2025, dijo el espíritu de PGTC fortaleció la investigación e innovación, así como la mejora de la calidad de los recursos humanos superiores para enfrentar la transición de la energía de la energía.

«La generación joven de hoy es un líder energético en el futuro. A través de PGTC, espero que las ideas frescas, innovadoras y más importantes sean ideas aplicativas que puedan responder a los desafíos de la energía sostenible, así como dar instrucciones al desarrollo más avanzado, soberano y sostenible de Indonesia», explicó Simon.

Por lo tanto, continúa Simon, hacer de PGTC 2025 un primer paso para convertirse en una generación joven que es inteligente, enérgica, innovadora y tiene una visión amplia de la energía para el país.

Mientras tanto, el comisionado presidente de Pertamina, Mochamad Iriawan, agregó, de acuerdo con el tema PGTC, energizando a los jóvenes para la energía futura, unimos energía, un espíritu, para Indonesia.

«Ahora, dejo el palo de relevo a la generación más joven, de modo que la motocicleta que conduce la energía nunca deja de innovar. Esperemos que nuestra reunión de hoy sea el comienzo de una mayor cooperación, entre los campus y la industria, entre Pertamina y la generación más joven, entre nosotros, todos en el desarrollo de una indonesia fuerte, independiente y sostenible», explicó Iriawan.

El Director General de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Fauzan Adziman expresó su mayor aprecio por la iniciativa de Pertamina al presentar PGTC. Según él, este programa está en línea con la misión del gobierno para expandir el acceso de los estudiantes al ecosistema del desarrollo de la ciencia y la tecnología.

«PGTC es un foro estratégico que no solo expande las ideas de los estudiantes, sino que también perfecciona su creatividad e innovación. El apoyo al sector industrial, especialmente Pertamina, es muy importante en la preparación de jóvenes talentos para contribuir al desarrollo de la nación», dijo.

La actividad PGTC 2025 se cerró presentando a los ganadores de la generación más joven de obras que tuvieron lugar en Grha Pertamina el 17 de septiembre de 2025.

A través de PGTC 2025, Pertamina enfatizó su papel en la preparación de una generación joven profesional de Indonesia, integridad y lista para contribuir al ámbito global para enfrentar los desafíos de la transición energética y el desarrollo sostenible.

Se puede acceder a más información sobre PGTC 2025 a través de un sitio web oficial www.pgtc.id.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060 al continuar fomentando programas que tienen un impacto directo en los logros de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.