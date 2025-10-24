Pertamina UMK Academy 2025 acelera el desempeño de los socios fomentados

Jacarta – PT Pertamina (Persero) a través de Sub Holding Upstream Región 1 Zona 1 PT Pertamina Hulu Energi (PHE) presenta diversas capacitaciones para los participantes de Pertamina MSE Academy 2025 en el norte de Sumatra y sus alrededores.

Esta actividad se llevó a cabo para fomentar el fortalecimiento del carácter emprendedor, aumentar la capacidad de las Mypes, ayudar a las Mypes a avanzar de clase más rápidamente y conectar a las Mypes con las cadenas de suministro globales.

Esta formación intensiva aborda estrategias de gestión del tiempo; gestión del flujo de caja y contabilidad; desarrollo empresarial a través de la investigación, análisis de mercado e innovación producto; marketing digital y marca de productos; e introducir empresas respetuosas con el medio ambiente a través de la serie Go Green.

Iwan Ridwan Faizal, gerente de Participación y Desarrollo Comunitario (CID) PHR Regional 1 Sumatra, explicó que la clase Go Digital tiene como objetivo introducir e integrar la tecnología digital en las operaciones comerciales. Luego, la clase Go Online para incentivar el uso de plataformas en línea para marketing y ventas, así como la clase Go Global para preparar a las Mypes para ingresar al mercado internacional.

Además de estos cuatro planes de estudio, Pertamina UMK Academy, un programa que se lleva a cabo desde 2020, también promueve Go Green en todas las clases para que las Mypes puedan preocuparse más por la sostenibilidad ambiental.

«Esperamos que los conocimientos adquiridos puedan ser aplicados directamente por las Mypes para que sus negocios puedan desarrollarse de manera sostenible. Esperemos que las Mypes puedan crear sinergias y redes con otros actores empresariales para la continuidad de sus negocios», dijo Iwan, citado en su declaración, el viernes 24 de octubre de 2025.

Marissa, fundadora de Kerispati (Banana Bread Chips) de Indragiri Hulu, Riau, admitió que estaba feliz y orgullosa de poder calificar como participante de la Academia Pertamina UMK 2025 a escala nacional. A través de este programa, Marissa logró obtener muchos beneficios para desarrollar su negocio.

«Podemos obtener orientación directa de mentores profesionales, asistencia con certificaciones y licencias. No solo eso, otros beneficios son que el negocio que construimos puede desarrollarse aún más. Experimentamos un aumento en la facturación y la expansión del mercado después de participar en la Academia Pertamina UMK 2025», explicó.

La presencia del programa Pertamina UMK Academy 2025 es una prueba clara del compromiso de Pertamina de implementar el programa para hacer realidad la visión de Advanced Indonesia.