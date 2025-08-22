Pertamina trae MIPYMES a través del mercado global en el Partido Popular de Brisbane 2025

VIVA – PT Pertamina (Persero) continúa fortaleciendo su papel como motor de la fuerza impulsora económica indonesia en el ámbito internacional. Pertamina apoya el programa de la Asociación de Estudiantes de Indonesia (PPI) y la Embajada de Indonesia Australiaa saber, la fiesta del pueblo de 2025, que se celebró en King George Square, Brisbane, Australia presentando micro, pequeñas y medianas empresas (Umkm) Las características fomentadas.

«A través de esta actividad, Pertamina muestra un compromiso como una empresa global que permanece basada en misiones sociales. No solo presentamos energía, sino que también empoderamos a las MIPYME, para fomentar el crecimiento económico», explicó el vicepresidente de comunicación corporativa PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso.

El evento del Partido Popular Brisbane 2025 se llevó a cabo en conjunto con la Conferencia INDOZ 2025, un evento inaugural entre el gobierno indonesio Prabowo Subianto y la Estrategia Económica Australiana en 2040, que tuvo lugar el miércoles 21 de agosto de 2025 hora local.

La presencia de MIPYME fomentadas como Kainnesia (Ikat y Songket Weaving), Joglo Ayu Tenan (joyas hechas a mano), Balino Bow (Sostenible Nusantara Fesyen), casa de Libana (Songket, Palembang Jumputan), Sawung Kelir (EcoPrint) y Knitting Our Hope (Productos Ambientales Ambientales) son a prueba de Compromenimiento de la Pertamina de Compromento de la Pertamina de la Pertamina. mercado.

Algunos de ellos incluso han registrado exportaciones a los Países Bajos y Corea del Sur. Ahora, dirigido a la expansión de la red a Australia.

Además de exhibir productos superiores, las MIPYME de Pertamina también tuvieron la oportunidad de realizar coincidencias comerciales con posibles socios internacionales, incluidas las empresas de la diáspora indonesia en Australia. De esta manera, los productos MIPYME no solo se conocen a través de exhibiciones, sino que también tienen la oportunidad de ingresar a la cadena de suministro global de manera sostenible.

Para Pertamina, la participación en el Partido Popular de Brisbane, así como un medio para promover la cultura del archipiélago. A través de productos sostenibles, joyas y productos de moda, Pertamina puede introducir la riqueza de la tradición indonesia en el escenario mundial. Además, prueba que los productos locales pueden competir en términos de calidad, diseño y sostenibilidad.

La presencia de productos Fesyen Lastra también recibió el aprecio de Lord Brisbane Adrian Schrinner, quien tuvo la oportunidad de visitar la cabina de «artesanía indonesia», así como probar los productos UMKM superiores de Pertamina.

Título de la foto: Lord Major Brisbane apreció los productos UMKM de Pertamina, porque la comunidad de Brisbane recibió la calidad de los productos indonesios.

Pertamina actualmente está fomentando más de 66,000 MIPYMES en Indonesia con el valor de las transacciones de exportación que continúan creciendo cada año. La participación en Brisbane es una de las estrategias para abrir nuevos acceso al mercado, al tiempo que aumenta la contribución de las MIPYME a la economía nacional.

Este paso de Pertamina también está en línea con el gobierno de Asta Cita Prabowo -Bibran, especialmente el punto 3, a saber, el aumento del empleo de calidad, alentando el emprendimiento, el desarrollo de industrias creativas y el desarrollo continuo de la infraestructura.

Además de introducir MIPYME y participar en la reunión de la Conferencia INDOZ 2025, un foro de negocios indonesio-australiano más grande que reunió a los líderes industriales, gubernamentales y académicos, Pertamina también trajo uno de sus programas superiores, Pertamina va al campus a la Universidad de Queensland.

Con la sinergia entre la energía, las MIPYME y los programas gubernamentales, Pertamina confirma su posición como una compañía energética de clase mundial con un impacto real en la economía nacional y apoya la seguridad energética nacional.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060 al continuar fomentando programas que tienen un impacto directo en los logros de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.