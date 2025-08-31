Pertamina trae cultura de baile de máscara de Indramayu, viral en Osaka Expo 2025

VIVA – Baile de máscaras Juntinyuat de Indramayu se desempeñó impresionantemente en la etapa de rendimiento cultural Osaka World Expo 28-29 de agosto. Cientos de visitantes mundiales de Osaka fueron entretenidos y entusiastas al seguir los movimientos de los bailarines de baile de máscara. Estaban fascinados por las babosas de sus movimientos, la belleza de los bailarines, al diseño de los disfraces y los colores de los bailarines, junto con Gamelan único, interesante para hacer un sonido hermoso.

«Estoy muy entretenido viendo la actuación de Mask Dance desde Indonesia. Son muy elegantes, hermosos y muy diferentes cuando usan la máscara. Indonesia es de hecho muchas culturas interesantes y hermosas», dijo Keiko de Osaka, quien resultó estar dispuesto a esperar 30 minutos para ver el Pavilio Pavilio de la Indonesia.

Juntinyuat Indramayu Mask Dance es un patrimonio cultural indonesio que ha sido reconocido por la UNESCO. Pertamina Gas desarrolló un programa de guardia cultural en colaboración con Cipta Budi Art Studio y la gente de la aldea de Juntinyuat y está totalmente comprometido con la preservación de la cultura de Dermayon. «El enfoque principal es mantener una herencia típica de la máscara de Indramaya y la danza culinaria. Este programa de la Guardia Cultural se convierte en un programa empresarial social que empodera a los grupos vulnerables a través de valores culturales», dijo la comunicación del gerente de Imam Rismanto y las relaciones con RSE Pertamina Gas (pertagas)

A través de este programa, Pertamina Gas integra la sabiduría local de Indramayu como medio de educación climática. «Estamos junto con la comunidad de Juntinyuat hemos educado y hemos plantado manglares de 240 metros de largo, acompañados de la instalación de los tripulaciones de geotubos como una abrasión. Este esfuerzo es importante teniendo en cuenta que las olas de mar en la costa de la aldea de Juntinyuat se clasifican como más altas y más altas.

El vicepresidente de comunicación corporativa, agregó Fadjar Djoko Santoso, Pertamina se compromete en la sostenibilidad de la cultura y el medio ambiente de toda el área operativa del anillo 1. «A través del programa cultural de Jaga, esperamos continuar reviviendo la sabiduría local, mantener costumbres y proporcionar un impacto económico circular en la comunidad», agregó.