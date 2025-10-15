Pertamina toma medidas contra las gasolineras deshonestas que venden Pertalite a minoristas

cianjur – PT Pertamina Patra Niaga Regional West Java (JBB) está dando seguimiento a presuntas violaciones en la distribución de fueloil subsidiado (BBM). pertalita De Gasolinera 34.432.10, que se encuentra en Jalan Perintis Independen, Cianjur Regency. Esta presunta violación fue revelada después de la verificación de campo y el examen de las imágenes de CCTV el sábado 11 de octubre de 2025.

A partir de estos hallazgos, se sospecha que hubo repetidas transacciones de llenado de Pertalite en varios vehículos de cuatro ruedas que supuestamente eran minoristas. Esta práctica viola claramente las disposiciones sobre la distribución de combustible subvencionado que debería estar destinado a personas con derecho a ello.

Como paso firme, Pertamina Patra Niaga Regional JBB emitió una carta de advertencia e impuso una sanción de suspender temporalmente el suministro de combustible Pertalite subsidiado a la gasolinera durante 30 días. Esta política entrará en vigor el miércoles 15 de octubre de 2025.

Para anticipar el impacto en las necesidades de la comunidad, Pertamina asegura que los suministros de Pertalite se desviarán a las dos gasolineras más cercanas en el área de Cianjur Regency, a saber, SPBU 34.432.15 Sawah Gede y SPBU 34.432.27 Sinargalih.

«Pertamina se compromete a mantener la distribución de combustible subsidiado para que sea correcta de acuerdo con las regulaciones aplicables y prevenir el uso indebido en beneficio de la comunidad en general. Pertamina insta al público a comprar combustible subsidiado de acuerdo con sus necesidades y no comprarlo ni venderlo ilegalmente», dijo Susanto August Satria, Gerente de Área de Comunicación, Relaciones y RSE de Pertamina Patra Niaga Regional JBB, citado por VIVA de Pertamina Comunicado oficial de Patra Comercio, miércoles 15 de octubre de 2025.

Susanto también añadió que su partido seguirá intensificando la supervisión de todas las gasolineras en la región de Java Occidental, especialmente en Cianjur Regency. «Coordinaremos con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y partes relacionadas para garantizar que la supervisión de la distribución de combustible subsidiado sea efectiva en la zona de Cianjur», subrayó.

Se espera que los pasos firmes de Pertamina sirvan de advertencia a otros gestores de gasolineras para que no lleven a cabo prácticas similares que vayan en detrimento de los propietarios de vehículos. Además de mantener la equidad en la distribución, esta política también es una forma del compromiso de Pertamina de garantizar que las personas que tienen derecho a recibirlo realmente disfruten del combustible subsidiado.