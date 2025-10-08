Pertamina se llama Purbaya perezoso para hacer una nueva refinería, el presidente responde así

Yakarta, Viva – Presidente Director del PT Pertamina (Persero) Simón Aloysius Mantiri dio respuesta a la amonestación del Ministro de Hacienda Purbaya Yudhi Sadewa, quien dijo que a su partido le daba pereza hacer fábrica Nuevo.

Según él, la cuestión de la construcción de refinerías es un insumo valioso para apoyar la realización de la seguridad energética nacional.

«Ayer escuchamos al Ministro de Finanzas decir que no se construyeron muchas refinerías, por supuesto que se convirtió en un aporte valioso para nosotros», dijo Simon en el evento ‘Indonesia Energy’ en Yakarta, citado el miércoles 8 de octubre de 2025.

Simon explicó que de 2019 a 2025, uno de los proyectos de refinería que atrajo la atención de Pertamina fue el proyecto del Plan Maestro de Refinería RDMP Balikpapan RDMP.

El proyecto es uno de los Proyectos Estratégicos Nacionales (PSN) y es el desarrollo de refinerías de petróleo y petroquímicas en Balikpapan. Simon está intentando hacer el 10 de noviembre, RDMP Balikpapan puede producir.

«Lo alentamos en un futuro próximo, con suerte en noviembre, 10 de noviembre, comenzaremos con el proyecto RDMP Balikpapan», dijo.



Pertamina opera una refinería de combustible desde el este hasta el oeste de Indonesia

El proyecto RDMP de Balikpapan tiene como objetivo aumentar la capacidad de procesamiento, producir productos de alta calidad equivalentes al estándar Euro 5 y reducir la dependencia de las importaciones de combustible.

«Esto es extraordinario, porque es nuestra tarea. Debemos seguir mejorándonos y desarrollando refinerías para que podamos lograr el mejor rendimiento», dijo Simon.

Anteriormente, el Ministro de Finanzas Purbaya pidió a PT Pertamina (Persero) que construyera una nueva refinería de petróleo en una reunión de trabajo con la Comisión XI de la Cámara de Representantes en Yakarta, el martes (30/9). La construcción de refinerías tiene como objetivo reducir la dependencia de las importaciones, lo que a su vez reducirá el presupuesto de subsidios energéticos.

Purbaya también dijo que participará en la supervisión del proceso de ejecución de los proyectos propuestos por Pertamina. Así, se espera que haya reciprocidad por parte de Pertamina en el fortalecimiento de la independencia energética nacional.



Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa en el Ayuntamiento de DKI Yakarta Foto : TVOnews.com/abdul Gani Siregar

«Entonces, no soy sólo un pago. Voy a entrar y ver cómo ejecutan o no los proyectos propuestos», dijo.

También pidió la asistencia de la Comisión XI de la Cámara de Representantes para trasladarlo a Danarantara, para que alienten a Pertamina a construir una nueva refinería de petróleo en el país. Así pues, se espera que Indonesia pueda reducir su dependencia de las importaciones de combustible.