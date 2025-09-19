Pertamina se da cuenta de que los mercados extranjeros ganadores de las MIPYME creativas

VIVA – PT Pertamina (Persero) continúa comprometiéndose con el avance de las micro pequeñas y medianas empresas (Umkm) Indonesia para poder competir a nivel global.

A través del programa Perturbador (Entendor de Pertamina), Pertamina, Pertamina logró realizar las MIPYME indonesias al nivel internacional al presentar el soporte técnico y gerencial, así como la apertura del acceso al mercado para 300 MIPYME potenciales desde que el programa se lanzó en 2022.

El vicepresidente de comunicación corporativa de Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, dijo que este esfuerzo era parte de la responsabilidad social y ambiental (TJSL) de las empresas que apoyan el logro de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), especialmente en la creación de trabajo decente y crecimiento económico.

«Este paso también está en línea con los ideales del gobierno, es decir, creando empleos de calidad, alentando el espíritu empresarial y el desarrollo de industrias creativas», explicó Fadjar.

Una de las historias de éxito de este programa es Kainnesia (Indonesian Woven Fabric), ganador Agregador 2024. Kainnesia logró cooperar con cientos de tejedores de varias regiones y trajo productos de tejido de archipiélago al mercado internacional.

El fundador y director ejecutivo de Kainnesia, Nur Salam, dijo que a través del Programa de agregador de Pertapreneur, el crecimiento que ocurrió no solo tuvo un impacto en la kainnesia, sino también en el UMKM. En la actualidad, la fuerza laboral total de 37 MIPILA de Mitra alcanza a más de 400 personas.

«La fuerza laboral total de 37 MIPYME puede llegar a más de 400 personas. Todo esto es una prueba clara de que el programa de agregador de pertempreneur ha logrado fomentar un crecimiento integral y sostenible, no solo para la kainnesia sino para otras MISMES que desarrollamos», dijo Nur Salam, cuando se reunió en la implementación de sostenibilidad y monitoreo y monitoreo de la perturbación de Perthreenur en YOGYAKARTA en YOGYATA AL LUNES (15).

Los productos de Kainnesia ahora han penetrado en varios eventos internacionales, como la Osaka World Expo Japan 2025, la Feria de Importación de Corea en Seúl, Jogja Fashion Week 2025 e Inacraft 2025. Esta participación abrió oportunidades para reuniones con compradores de Japón, Australia y Malasia. De hecho, los compradores de Malasia ordenaron específicamente un pareo de tejido por un valor de US $ 50 mil.

«El tejido no es solo una tela, sino un patrimonio cultural que debe continuar desarrollándose para seguir siendo relevante para los tiempos. Queremos que los jóvenes vean el tejido como parte del futuro», dijo Nur.

El vicepresidente de CSR y SMEPP PERTAMINA, Rudi Ariffianto, agregó que la presencia de kainnesia era un ejemplo concreto del propósito del agregador pertempreneur.

«Cuanto más agregador de MIPYME, más MIPYME pueda subir a la clase, abiertos y fomentar el crecimiento económico local. Esperamos que el UMKM fomente por la kainnesia pueda convertirse en un tentáculo económico que crea un mayor valor», concluyó Rudi.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060 al continuar fomentando programas que tienen un impacto directo en los logros de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.