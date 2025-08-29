Pertamina se da cuenta de que el Centro de Pesca Integrada en Banyuasin South Sumatra

VIVA – Pertamina comprometido a presentar el programa de responsabilidad social corporativa (CSR) En línea con los principios de ambiental, social y de gobierno (ESG) y apoyan el logro de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG).

A través del suministro de Pt Kilang Pertamina Internassional (KPI) Unidad de Refinería (RU) III Plaju, Pertamina presenta el programa superior de RSE «Belida Musi Lestari». Este programa es el desarrollo del área central pesquería Integrado en curso desde aguas arriba hasta aguas abajo, ubicado en la aldea de Sungai Gerong, Banyuasin, South Sumatra.

La aldea de Banyuasin Sungai Gerong se convirtió en una de las aldeas de Energi Berdikari (Deb) en la región de Sumatra del Sur, que fue inaugurado por Pertamina el 28 de agosto de 2025.

El vicepresidente de comunicación corporativa de Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, dijo que Pertamina está comprometida a presentar un valor agregado a la comunidad a través de un enfoque de sostenibilidad.

«El programa Belida Musi Lestari es una forma de preocupación de Pertamina por el medio ambiente y la sociedad. Pertamina no solo se enfoca en preservar los peces de Belida como animales endémicos, sino que también crea impactos socioeconómicos positivos a través del empoderamiento de la comunidad», dijo Fadjar.

El gerente de CSR y SMEPP de la gerencia de PT KPI, Edward Manaor Siahaan, reveló que el programa de RSE con el concepto de economía circular de Ru III Plaju puede crear la independencia de la comunidad alrededor del área operativa y hacer que un centro de pesca aguas arriba se vea integrado.

«Se espera que este programa pueda aumentar los ingresos de los ciudadanos mientras mantiene la sostenibilidad ambiental», dijo Edward.

El programa comenzó con las actividades de rescate de peces de Belida desde 2019, luego se desarrolló para tocar los aspectos del empoderamiento comunitario en 2021 a través de la participación de Pokdakan (grupo de cultivo de peces).

Hasta ahora, el programa ha logrado presentar 18 centros pesqueros integrados de extremo a extremo, alentando la independencia de la comunidad mientras superan las brechas y la pobreza para 7 grupos vulnerables con el número de beneficiarios directa e indirectamente.

«Consisten en peces, trabajadores independientes, pescadores, mujeres embarazadas Falta de energía crónica (KEK), así como la desnutrición de niños y niños pequeños», detalló Edward.

En la corriente aguas arriba, hay una serie de peces de peces, mientras que la pertamina aguas abajo también avanza micro pequeñas y medianas empresas (MIILS) a través de la innovación de productos procesados ​​como pepitas de pescado, galletas de huesos, galletas de carne, chips de cuero, palitos de huevo de corcho, sala de bagre, raíces de coco de gato.

El jefe de Sungai Gerong Village Hamlet, Aris Riyadi, agregó que el programa de RSE de Pertamina podría ser beneficioso para la comunidad local.

«Pertamina designó a nuestra aldea que solía retrasarse para comenzar a aumentar, especialmente en el entrenamiento de acuicultura pesquera que anteriormente no sabíamos». Dijo Aris.

Además, este programa también está integrado con los servicios locales de salud Posyandu, que pueden desempeñar un papel en la superación de la desnutrición con programas de alimentación adicionales (PMT) y MPASI basados ​​en peces y verduras hidropónicas. Hasta ahora, se han producido 40 productos PMT y MPASI basados ​​en peces.

Con la presencia del programa «Belida Musi Lestari», se espera que sea una inspiración para la sostenibilidad e independencia de la comunidad en la región de Sumatra del Sur y la inspiración de la sostenibilidad de otras regiones en Indonesia.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060 al continuar fomentando programas que tienen un impacto directo en los logros de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.