Pertamina se compromete a fortalecer la estrategia hacia una Indonesia energéticamente independiente

VIVA – PT Pertamina (Persero) enfatizó su compromiso de acelerar la realización de la independencia energética nacional, a través de una estrategia comercial que esté en línea con la dirección de la política gubernamental. Este compromiso fue transmitido por el director presidente de Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, en el evento «Indonesia Langgas Berenergi» que tuvo lugar en Yakarta el martes 7 de octubre de 2025.

El Ministro de Energía y Recursos Minerales (ESDM), Bahlil Lahadalia, que también estuvo presente en el evento, explicó que la energía nacional está experimentando actualmente cambios importantes en comparación con los años 1990. Actualmente, las cifras de consumo de energía son superiores a la producción de energía, por lo que las importaciones son necesarias para cubrir las necesidades de consumo nacional.

Para responder a estos desafíos, continuó Bahlil, el Gobierno a través de la visión Asta Cita del presidente Prabowo Subianto sitúa la independencia energética como una máxima prioridad. Se implementaron una serie de medidas concretas para reducir las importaciones. combustible petróleo (BBM) aprovechando el potencial energético nacional.

«Para cubrir el déficit de diésel, el gobierno está fomentando la implementación de B40, que es una mezcla de 40 por ciento de CPO (aceite de palma crudo/aceite de palma crudo) con diesel puro. Este año, las importaciones de diesel han caído a alrededor de 4 millones de toneladas por año, y en 2025 el objetivo es aumentar a B50, de modo que Indonesia ya no necesite importar diesel», explicó.

Aparte de eso, añadió Bahlil, los pasos hacia la independencia energética no se dan sólo a través de los biocombustibles, sino también acelerando el desarrollo de nuevas energías renovables (EBT), como la solar, la eólica, la hídrica y la geotérmica.

En esa ocasión, también se discutió cómo la sinergia entre el gobierno y las empresas energéticas estatales es la clave para lograr una Indonesia resiliente y energéticamente independiente.

En esta ocasión, el director presidente de Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, enfatizó que Pertamina está alentando el logro del objetivo del Gobierno de lograr la independencia energética nacional.

«De acuerdo con la Asta Cita del presidente Prabowo, Pertamina se compromete a apoyar la independencia alimentaria, energética y hídrica. Estamos implementando una estrategia de crecimiento dual. En primer lugar, maximizar los negocios existentes y, en segundo lugar, desarrollar negocios con bajas emisiones de carbono», explicó Simon.

Simon explicó que, en el lado del negocio existente, Pertamina continúa esforzándose por aumentar la producción de petróleo y gas a través de diversas innovaciones tecnológicas, especialmente en los pozos administrados por PT Pertamina Hulu Energi, la subholding upstream de Pertamina.