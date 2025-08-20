Pertamina SAF fomenta la economía circular de la comunidad y la reducción de las emisiones ambientales

VIVA – El éxito de PT Pertamina (Persero) Desarrollo del combustible de aviación sostenible pertamina (Safón) hecho de estándar Aceite de cocina usado tiene un doble impacto de la giro económico en la comunidad al tiempo que reduce las emisiones ambientales en la industria de la aviación.

El vicepresidente de comunicación corporativa de Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, dijo que el desarrollo de Pertamina SAF fomentará la economía circular porque involucra a la comunidad en general en la cadena de materias primas.

«El ecosistema Pertamina SAF fomentará la mejora de la economía circular en la comunidad, porque la comunidad puede participar como proveedores de materias primas utilizadas con aceite de cocina», dijo Fadjar.

Pertamina, agregó Fadjar, ha lanzado la iniciativa UCOLCCT. Este programa invita a la comunidad a convertirse activamente en parte del ecosistema de energía limpia mediante la recolección de aceite de cocina usado para el hogar.

«Las personas pueden intercambiar aceite de cocina usado en los puntos de recolección que se han proporcionado, como las cajas de UCOLLCT en varias estaciones de servicio y los hospitales Pertamina IHC», agregó Fadjar.

En la actualidad, Pertamina ha proporcionado 35 puntos de caja de Ucolt extendidos a través de varias áreas estratégicas, que van desde Yakarta, Tangerang, South Tangerang, DePok, Bandung, Semarang, Surabaya, Gresik, Bali, Palembang.

Se puede ver una lista completa de ubicaciones en la aplicación mypertamina o a través de un enlace https://mypertamina.id/ubah-jelantah-jadi-rupiah.

Al mismo tiempo, Pertamina también ha construido asociaciones colectivas para recolectar aceite de cocina usado de varios sectores comerciales, como hoteles, restaurantes, cafeterías (Horeca) y otras industrias.

Se espera que la participación pública en Pertamina SAF fomente un aumento en la producción de combustible para aviones ambientalmente amigables.

Fadjar afirmó que este producto SAF tiene el potencial de reducir el 84 por ciento de las emisiones en comparación con Avtur convencional (fósiles) para apoyar la hoja de ruta de transición de energía a la emisión neta cero.

«En el futuro, la capacidad de producción de Pertamina SAF continuará mejorando, de modo que el ecosistema SAF continúe creciendo y el objetivo de reducir las emisiones puede acelerarse», concluyó Fadjar.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo Net Cero Emission 2060 al continuar fomentando los programas que tienen un impacto directo en los logros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.