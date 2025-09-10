Pertamina reveló los pasos concretos para realizar energía verde en SAFE 2025

VIVA – PT Pertamina (Persero) enfatiza su compromiso en el mantenimiento de la seguridad energética nacional, así como los aspectos de la sostenibilidad y el logro del objetivo neto de emisión cero (NZE) del gobierno indonesio.

Esto fue revelado por el subdirector de Pertamina, Oki Muraza, cuando era orador en Katadata Sostenity Action for the Future Economy (Safe) 2025, que tuvo lugar en Yakarta, el miércoles 10 de septiembre de 2025.

En esta ocasión, Oki explicó una serie de pasos estratégicos Pertamina para realizar la transición de energía sostenible al tiempo que fortalecía la seguridad energética nacional. Según él, Pertamina lleva un concepto de estrategia de doble crecimiento que se centra en dos cosas, es decir, fortalecer las empresas existentes y reducir las importaciones de energía para fortalecer la resiliencia nacional, así como el desarrollo de las empresas de baja energía de carbono.

«Por un lado, Pertamina quiere que las importaciones disminuyan, de modo que la seguridad energética se fortalezca al maximizar las empresas existentes, como la producción de petróleo y gas, la producción y la distribución de combustible, GLP, etc. emisión«Explicó Oki.

Para darse cuenta de esto, continuó, Pertamina lanzó 10 enfoque de sostenibilidad. Comenzando desde la reducción de las emisiones, la protección del medio ambiente, el desarrollo de la tecnología verde, hasta la innovación hacia la economía verde.

«Alhamdulillah, los resultados son muy positivos. Actualmente, Pertamina ha sido nombrada una de las compañías mejor integradas del mundo según las agencias de calificación de ESG, Sustiefalytics. Sin embargo, no nos detuvimos allí», agregó.

Además, dijo Oki, las innovaciones que se implementaron fueron produciendo combustibles ecológicos. Pertamax Green 95, que es combustible ecológico con un alto valor de octanaje y bajo contenido de azufre. Este producto se produce mediante la mezcla de gasolina con bioetanol. Actualmente, Pertamax Green está disponible en 160 estaciones de servicio en Java.

Para el sector de la aviación, Pertamina también está desarrollando un combustible de aviación sostenible (SAF) o combustible de aeronaves hecho de verduras. Según él. Indonesia tiene el potencial de convertirse en un centro SAF en la región asiática.

Pertamina también se dirige a la construcción de una refinería verde que puede producir SAF hasta el 100 por ciento, y se espera que sea el principal proveedor de SAF para otros países.

«Una de las materias primas que utilizamos se usa aceite de cocina o aceite de cocina usado (UCO), que luego se procesa en las refinerías de Pertamina como Cilacap», explicó Oki.

Pertamina también continúa desarrollando el biodiesel B40 basado en el aceite de palma. Además de desarrollar diesel renovable que es más estable y sin azufre, para que pueda convertirse en una energía más ecológica mientras abre nuevas oportunidades económicas.

Oki dijo además, Pertamina también continuó desarrollando electricidad verde a partir de geotérmicas (geotérmicas), plantas de energía solar (PLT) y biogás.

La capacidad instalada geotérmica de Pertamina actualmente alcanza 727 MW, y está dirigida a una doble capacidad para 2030.

«Con el potencial de 24-26 GW, Indonesia tiene la oportunidad de convertirse en el mayor productor geotérmico del mundo», dijo Oki.

Además, Pertamina también está preparando un proyecto de hidrógeno verde basado en energía verde a través de la electrólisis de agua. Donde actualmente se ha mapeado el potencial de los grupos de hidrógeno en Sumatra, Sulawesi y Java. Pertamina también desarrolló tecnología de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) para suprimir las emisiones de las operaciones de petróleo y gas. Uno de los proyectos potenciales está en la cuenca de Asri, Java Sea, con una capacidad de almacenamiento de más de 1 gigatón.

OKI afirmó que todos estos pasos no solo tienen la intención de reducir las emisiones globales, sino que también fortalecen la seguridad energética nacional al reducir las importaciones, abrir empleos y crear un ecosistema energía verde en Indonesia.

Vicepresidente de Comunicación Corporativa de Pt Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso agregó, Pertamina se compromete a desarrollar energía verde en el país para aumentar la seguridad energética nacional y la autoestima. Con el desarrollo de esta energía alternativa, la comunidad tiene una variedad de fuentes de energía para satisfacer sus necesidades de movilidad.

«Como compañía nacional de energía, Pertamina toma medidas importantes para continuar innovando y desarrollando varias nuevas fuentes de energía renovables, que tienen un impacto positivo en el medio ambiente y mueven la economía nacional», explicó Fadjar.