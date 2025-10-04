Pertamina registra docenas de aldeas en la energía independiente aumentan la economía de la comunidad a cientos de millones por año

Yakarta, Viva -Un total de 540 estudiantes de 42 universidades fueron confirmados oficialmente como el destinatario de la duodécima beca Bumi Bumi. En el maquillaje de la cabeza y las bolsas recicladas, la inauguración se llevó a cabo a través del acogedor Premio de Bumi Bumi Scholarship destinados por Hybrid en Yakarta.

Leer también: La forma en que Pertamina fomenta el rendimiento de exportación de docenas de MIPYMES asistidas



Comisionado Independiente PT Pertamina (Persero) Revelado el Condro Kirono, llevando el tema ‘Energía Friend Earth para el futuro de Lestari ‘, este evento fomenta el compromiso de los receptores de becas a convertirse en una generación joven de carácter, cuidado del medio ambiente y listo para convertirse en agentes de cambio para la comunidad.

«Además de ser una empresa en el sector energético, Pertamina también continúa fomentando el progreso de la generación más joven y la sostenibilidad ambiental. Por esta razón, con plena gratitud, aproveche esta beca como una oportunidad de oro para continuar sobresaliendo, al tiempo que mantiene la autointegridad y aportó beneficios positivos a la comunidad y al medio ambiente circundante, se citó el Condal que decía según su declaración, sábado 4 de octubre de 2025.

Leer también: ESDM a estaciones de servicio privadas: ¿Quiere estar vacío hasta fin de año o estar de acuerdo con Pertamina?



Mientras tanto, el Director de Recursos Humanos de PT Pertamina Andy Arvianto pidió a los receptores de becas que no se concentraran en el logro personal.

«Sea un estudiante proactivo y se dé cuenta de que ser un ‘Buddy Earth’ es un llamado al alma para contribuir a la nación y al estado, porque el verdadero éxito se mide por cuánto damos al medio ambiente, no solo el logro personal», dijo Andy.

Leer también: ESDM reveló el destino de BBM importado por Pertamina, pero fue rechazado por Vivo



El evento adjudicable también fue animado por creadores de contenido en el campo de la preservación ambiental, Jerhemy Owen Wijaya (Owen) y Muchamad Ikhsan Destian, miembro de Pandawara Group. Con su estilo de comunicación cerca de la generación más joven, Owen compartió sus puntos de vista sobre la importancia de la parada pasiva y comenzó a actuar por problemas ambientales.

«Ahora todos hemos sentido muchos problemas ambientales.

Del mismo modo con Ikhsan, quien recordó que el cuidado y la consistencia son la clave para cambiar. «El entorno de este país, bueno o malo, está en manos de todos nosotros. Por lo tanto, eliminar el prestigio, la cavación del potencial, el aumento de la acción y la consistencia», dijo Ikhsan.