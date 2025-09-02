Pertamina redujo más de un millón de toneladas de emisiones de carbono a mediados de 2025

VIVA – PT Pertamina (Persero) continúa mostrando su compromiso en apoyar las transiciones de energía y lograr objetivos netos de emisión cero 2060 a través del programa descarbonización o reducción emisión carbón En todo el grupo Pertamina.

Leer también: 50 años Ascope, Pertamina fortaleció la colaboración del sector energético en el sudeste asiático



El vicepresidente de comunicación corporativa de Pertamina, dijo Fadjar Djoko Santoso, hasta mediados de -2025, la realización de la disminución de las emisiones de Pertamina o la descarbonización había penetrado en más de un millón de toneladas de equivalen de CO2, abordando la mayoría de los objetivos anuales que se habían establecido.

«El logro del rendimiento de las emisiones de carbono del Grupo Pertamina disminuye y todas las suministros muestran un progreso positivo», dijo Fadjar.

Leer también: Ascope 50 años: energía, colaboración y el futuro de la ASEAN



En comparación con el mismo período del año anterior, continuo Fadjar, los logros de la descarbonización este año mostraron un aumento significativo.

«El logro promedio está muy por encima de la realización del año pasado. Esta tendencia positiva fortalece los pasos de Pertamina como una locomotora de la transición energética nacional», explicó Fadjar.

Leer también: Lista de los últimos precios de BBM para todos los SPBU septiembre 2025



Upstream, la subsolda aguas arriba registró el mayor logro de descarbonización, casi tocó el conjunto objetivo general, impulsado por la eficiencia del uso del combustible de gas y la optimización de las operaciones de gas de la turbina.

La refinación de suministro y la petroquímica también contribuyeron a los logros que han excedido más de la mitad del objetivo, a través de un quemador de actualización y calderas operativas eficientes.

Fadjar agregó, la subsolidad de gas también logró exceder el objetivo con mayores logros que el plan inicial, gracias a la optimización del uso de combustible de gas y la iniciativa de generación de energía.

Mientras tanto, aguas abajo, sujetar comercial y el comercio obtuvieron una disminución significativa en las emisiones a través de la iniciativa de biocombustibles, que ha cerrado la mayoría de los objetivos lanzados.

SUBRENDER POWER & NRE (PNRE) también talló los logros que excedieron el objetivo de manera convincente, especialmente a través del éxito de la producción en Ulubelu.

Además, la subsolda marina y logística integrada contribuye a una disminución en las emisiones con resultados que han excedido el objetivo gracias a la eficiencia operativa de la flota del barco.

Según Fadjar, este logro es una prueba de la consistencia de Pertamina para apoyar la transición de la energía sostenible.

«Pertamina logró registrar los logros de una descarbonización significativa hasta mediados de 20125, acercándose a la mayoría del objetivo anual. Este éxito es una colaboración de todas las sugerencias para fomentar la eficiencia energética, el desarrollo de la energía renovable y la optimización de las operaciones. Pertamina continuará acelerando los pasos hacia la emisión neta de cero 2060 al promover el principal de la sostenibilidad en cada línea empresarial,» FADJAR.

Con los logros de hasta mediados de -2025, Pertamina es optimista de que puede superar el objetivo de la descarbonización de este año al tiempo que fortalece la contribución al logro de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG) y el ASTA del gobierno.