Pertamina reduce el precio de Pertamax Cs el 1 de enero de 2026, aquí están los detalles

Jacarta – PT Pertamina (Persero) realizó ajustes al precio del fuel oil (bbm) General no subsidiar a partir del 1 de enero de 2026. Precio Pertamax cs tiene precio abajo en toda Indonesia.

Lea también: BPH Migas da una serie de agradecimiento a Pertamina Patra Niaga Gegara



El cambio de precio es para implementar el Decreto Ministerial ESDM (Kepmen) No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022.

«Como modificación del Decreto Ministerial N° 62 K/12/MEM/2020 relativo a la fórmula de precios básicos para el cálculo de los precios de venta al por menor de los tipos generales de gasolina y gasóleo distribuidos a través de estaciones públicas de servicio de combustible», escribió el comunicado oficial de Pertamina, citado el 1 de enero de 2026.

Lea también: Pertamina se considera exitosa en el mantenimiento de suministros y servicios a los consumidores durante las vacaciones de Navidad de 2025.





Los precios de BBM no subsidiados para las series Pertamax y Dex han disminuido

Para DKI Yakarta, el precio de los productos combustibles Pertamax ha bajado a 12.350 IDR por litro desde el anterior diciembre de 2025 de 12.750 IDR por litro. El precio del combustible Pertamax Turbo también ha caído a 13.400 IDR por litro desde los 13.750 IDR por litro anteriores.

Lea también: El abogado del expresidente director del PT PIS confirma que Riza Chalid no estuvo involucrado en el caso de la gobernanza del petróleo crudo



Luego, el precio de Pertamax Green 95 también cayó a 13.150 IDR por litro desde el anterior diciembre de 2025 de 13.500 IDR por litro. El precio del combustible Dexlite ha pasado a 13.500 IDR por litro desde los 14.700 IDR por litro anteriores.

Aparte de eso, el precio del combustible Pertamina Dex ha caído a 13.600 IDR por litro desde 15.000 IDR por litro. Mientras tanto, el precio del combustible subsidiado, como el diésel subsidiado y el pertalite (90 RON), no ha cambiado y sigue teniendo un precio de 6.800 IDR por litro y 10.000 IDR por litro, respectivamente.