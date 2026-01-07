Pertamina Records Facilitación de 5.888 MIPYMES certificadas asistidas para 2025

Jacarta – PT Pertamina (Persero) señaló que a lo largo de 2025 ha facilitado 5.888 proceso de dar un título para MIPYMES socios construidos. Esto es parte de los esfuerzos por aumentar la competitividad y la sostenibilidad empresarial.

Lea también: Testigo desestima los cargos del fiscal y niega que hubiera una conspiración en el alquiler de barcos y la adquisición de petróleo de Pertamina



Vicepresidente de Comunicación Corporativa PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, dijo que la certificación es un paso estratégico para que las MIPYMES puedan adaptarse a las demandas del mercado cada vez más competitivas.

“La legalidad y la certificación no son sólo administración, sino la clave para que las Mipymes crezcan de manera sostenible, ampliando el acceso financiaciónasí como penetrar en un mercado más amplio», dijo Baron, citado en su declaración del miércoles 7 de enero de 2026.

Lea también: Ministerio de Relaciones Exteriores continúa monitoreando los activos petroleros de Indonesia en Venezuela después del ataque de Estados Unidos



Explicó que las diversas certificaciones facilitadas incluyeron Número de Identificación Comercial (NIB), PIRT, BPOM, halal BPJPH Autodeclaración y Halal, y Derechos de Propiedad Intelectual (HKI). Luego, los empresarios sujetos a impuestos (PKP), NPWP y PT individuos, que son una base importante para que las mipymes expandan los mercados y fortalezcan la confianza de los consumidores.

Baron añadió que el desarrollo de las MIPYMES no se limita únicamente a la certificación, sino que también está dirigido a garantizar que las MIPYMES puedan aumentar la capacidad de producción, la calidad y la preparación para las exportaciones, así como a crear conciencia de las MIPYMES como contribuyentes.

Lea también: Pertamina Hulu Energi encuentra nuevas fuentes de petróleo y gas en el sur de Mahakam, Kalimantan Oriental



«Queremos que las mipymes socias de Pertamina no sólo sobrevivan, sino que asciendan de clase y puedan llegar a los mercados nacionales y globales», explicó.

Como empresa empresarial, Pertamina se compromete a desempeñar su papel social y económico de manera sostenible a través del programa de Responsabilidad Social y Ambiental (TJSL), especialmente en el empoderamiento de las MIPYMES alrededor del área operativa.

«Pertamina está aquí para crear valor compartido, mejorar el bienestar de la comunidad y fomentar el crecimiento económico inclusivo», enfatizó Baron.