Bandung, Viva – PT Pertamina (Persero) llevó a cabo un evento comprimido de gas natural o GNC del mercado como una forma de compromiso para alentar la optimización de la utilización de energía neta, eficiente y ecológica, especialmente en el sector de transporte e industrial a través de la subsolación de gases.

Esto también está en línea con el desarrollo de soluciones de energía verde y baja en carbono para respaldar el objetivo emisión neta cero (NZE) en 2060, además de acelerar la transformación de la energía nacional hacia un futuro sostenible.

El Día del Mercado de GNC es un lugar para la promoción y la educación para el público, relacionado con los beneficios y ventajas de GNC como alternativa a las bajas emisiones.

Esta actividad también es una forma de colaboración entre Pertamina Holding y Subholding de gas. El comisionado presidente de PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan dijo que Pertamina como una sostenimiento de petróleo y gas (petróleo y gas) conlleva un gran mandato, no solo para garantizar la seguridad y distribución energética, sino también en un esfuerzo por acelerar la transición a la energía baja de carbono.

«Este paso está en línea con el gobierno del presidente de ASTA CITA, Prabowo Subianto, para apoyar la seguridad energética nacional», explicó Iriawan.

Uno de los esfuerzos estratégicos impulsados por Pertamina es la optimización del uso de SPBG y GNC para el sector de transporte e industrial.

Según él, el uso de GNC como diversificación de energía doméstica es un paso para apoyar la seguridad energética, así como los esfuerzos nacionales de descarbonización.

«El CNC es una alternativa a la energía limpia y eficiente. Ciertamente juega un papel importante en la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles de alta emisión, donde el CNC ofrece soluciones de energía más asequibles para los empresarios y la comunidad en general», explicó Iriawan.

Además, Mochamad Iriawan también espera que la colaboración del Grupo Pertamina, así como el apoyo de todas las partes relevantes en el desarrollo de GNC puedan funcionar bien, para realizar el futuro de un Soberano de Indonesia de Energía.

«El Día del Mercado de GNC es una de las manifestaciones tangibles de un compromiso conjunto para alentar la creación de una creación más limpia, más resistente y sostenible de Indonesia», dijo Iriawan.

Mientras tanto, el subdirector de Pertamina, Oki Muraza, dijo que Pertamina está comprometida a fortalecer la seguridad energética nacional, donde el gas es uno de los puentes hacia la seguridad energética.

Pertamina como una tenencia de petróleo y gas también continuará esforzándose por proporcionar el mejor servicio, especialmente relacionado con el suministro y la disponibilidad de GNC para la comunidad.

«El grupo Pertamina continuará esforzándose por mejorar los servicios y la disponibilidad de estaciones de llenado de combustible de gas (SPBG) para que el ecosistema del uso de BBG y CNC continúe creciendo», dijo Oki.

Además, según OKI, actualmente hay al menos 30 SPBG que han estado operando con toda la infraestructura de soporte. Como módulo de transporte de gas (GTM) y Unidad de reabastecimiento de combustible móvil (Mru), que se ha extendido en Java, Sumatra, Kalimantan y también Bali.

Oki agregó, la colaboración de Pertamina Group continuará mejorando, con la esperanza de que pueda ser parte de la solución hacia la seguridad energética nacional e independencia de la energía nacional.

«Por supuesto, esperamos que nuestros negocios y socios estratégicos continúen aumentando la cooperación y la sinergia y la utilización de los combustibles de gas y GNC. Esperemos que podamos continuar acelerando hacia una transición energética nacional más independiente y más fuerte», dijo Oki.

Mientras tanto, el jefe de la unidad de trabajo especial para la implementación de actividades comerciales de petróleo y gas aguas arriba (Skk migas) Djoko Siswanto, quien asistió a la oportunidad apreciaba los esfuerzos y compromisos de Pertamina para desarrollar el uso de fuentes de energía limpia.

«Expreso mi agradecimiento a Pertamina, quien ha organizado las actividades del día del mercado de GNC. Esta actividad es muy valiosa y esperamos con la presencia de todos los interesados en esta actividad, se pueden superar los obstáculos que han obstaculizado el desarrollo y la utilización de GNC en Indonesia», dijo Djoko.

El día del mercado de GNC es parte de la estrategia de Pertamina para ampliar la comprensión pública de la importancia de la energía limpia.

A través del día del mercado de GNC, Pertamina crea conciencia pública de que la energía limpia como el GNC es una solución concreta para responder a los desafíos de la seguridad energética y el medio ambiente en el futuro.

La educación y la colaboración son la clave para realizar transiciones de energía sostenible. Pertamina como compañía líder en el campo de la transición de energía se compromete a apoyar objetivos emisión neta cero 2060 continuando fomentando programas que tienen un impacto directo en los logros Objetivos de desarrollo sostenible (SDG).

Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación Ambiental, social y de gobierno (ESG) en la línea y operaciones de negocios de Pertamina.