Yakarta, Viva – En medio del enfoque del gobierno y los empresarios en el crecimiento económico, la preservación cultural es a menudo un aspecto igualmente importante. Para un número compañíaApoyar el patrimonio cultural no es solo actividades sociales, sino también parte de la estrategia para fortalecer las imágenes y las relaciones internacionales.

Leer también: Pertamina Patra Niaga Sulawesi cooperó la educación inclusiva en las escuelas: sabiendo las señales, el mundo está más cerca



Pertamina patra niaga Ser un ejemplo de una empresa que integra el compromiso social, ambiental y cultural en sus pasos estratégicos, muestra que la sostenibilidad no es solo una cuestión de energía, sino también la identidad de la nación.

Pertamina Patra Niaga enfatizó su compromiso con la preservación de la cultura del archipiélago a través del Programa de Responsabilidad Social y Ambiental (TJSL). Se vio una manifestación concreta de este programa en la aparición del grupo de música Angklung Kampung CSV Udjo Ecoland Bandung en Pavilion Indonesia en la Expo Mundial Osaka 2025.

Leer también: El gobierno provincial de Yakarta apeló a la compañía para que solicite WFH mañana





Pertamina Patra Niaga tiene la 80a promoción de aniversario indonesio

Sus actuaciones realizaron las canciones del archipiélago, el himno nacional indonesio, a la música japonesa e internacional, creando un símbolo de armonización local en el escenario global.

Leer también: Despidos masivos Kroger, casi 1,000 empleados fueron eficientes



La secretaria corporativa de PJ, Pertamina Patra Niaga, Roberth Marchelino Veriza, dijo que la compañía involucraba constantemente a la comunidad objetivo en diversas actividades culturales.

«Queremos asegurarnos de que la herencia de la nación permanezca viva, relevante y capaz de llegar a las generaciones futuras y a la comunidad internacional», dijo Roberth, según lo citado de su declaración, miércoles 3 de septiembre de 2025.

Kampung CSV Udjo Ecoland y Angklung han sido reconocidos durante mucho tiempo como patrimonio cultural mundial. La UNESCO confirmó oficialmente a Angklung como un patrimonio cultural mundial el 16 de noviembre de 2010.

Además, Udjo Ecoland registró varios logros internacionales, como recibir el «Premio del Patrimonio y el Oro Cultural» en la Isla Jeju, Corea del Sur (2004), resolviendo Guinness World Records para los juegos de Angklung con la mayoría de los participantes en los Estados Unidos (2011) (2011), y ganó el «esfuerzo cultural mejor de la Asean» en el premio ASeANTA en las filipinas (2016).

No solo los triunfadores, Udjo Ecoland apareció rutinariamente en el escenario internacional. En 2025 se convirtió en un año ocupado para ellos con actuaciones en la Exposición Mundial Osaka (agosto), Indonesia – Día de la Asociación de Turquía (agosto) y el Festival de Indonesia Colombo en Sri Lanka (julio).

Su presencia en varios países demuestra que Angklung puede ser un lenguaje universal que une la cultura al tiempo que fortalece la imagen positiva de Indonesia en los ojos del mundo.

El progreso de la aldea CSV Udjo Ecoland también fue apreciado a nivel nacional a través de dos prestigiosos premios: áreas basadas en la propiedad intelectual del Ministerio de Derecho y los Derechos Humanos y el área tradicional de preservación cultural.

El apoyo de Pertamina Patra Niaga a la preservación cultural muestra que las corporaciones pueden desempeñar un papel estratégico en la preservación de la identidad nacional al tiempo que aumenta la reputación de Indonesia en el ámbito global.