Pertamina Patra Niaga toma medidas firmes contra cada infracción en las gasolineras

VIVA –Relacionado con el video de Tik Tok, se sospecha que el auto Avanza fue llenado incorrectamente con combustible Pertalite Gasolinera 84.99102 en la ciudad de Jayapura, Pertamina Patra Niaga, a través de Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, está tomando medidas firmes al imponer sanciones a las gasolineras en forma de cartas de advertencia acompañadas de la interrupción de la distribución de combustible JBKP Pertalite durante los próximos 30 días y el bloqueo de las cuentas de los usuarios de códigos QR de automóviles.

Pertamina Patra Niaga toma medidas firmes contra cualquier infracción cometida por las gasolineras imponiendo sanciones de acuerdo con la normativa aplicable. «La imposición de estas sanciones es una prueba clara del compromiso de Pertamina Patra Niaga de seguir mejorando y proporcionando el mejor servicio a las comunidades de toda Indonesia», afirmó Roberth MV Dumatubun, en funciones. Secretaria corporativa de PT Pertamina Patra Niaga.

Servicios de los funcionarios de la gasolinera Pertamina a los consumidores.

«Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku siempre se compromete a garantizar que la distribución de combustible cumpla con las reglas y la designación. Las ventas de combustible en las estaciones de servicio deben cumplir con las regulaciones aplicables. «No toleramos todas las prácticas de distribución desviadas. «Si se encuentran indicios de violaciones, inmediatamente realizaremos un seguimiento con una inspección interna y, si se encuentran violaciones, se impondrán sanciones a la gasolinera de acuerdo con las regulaciones aplicables», dijo Ispiani Abbas, Gerente de Área de Comunicaciones, Ferrocarriles y RSC de Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku.

Para satisfacer las necesidades del público, la compra de combustible Pertalite se puede realizar en las gasolineras más cercanas, a saber, SPBU 84.99101 Dok 5 Bawah, SPBU 84.99107 Nagoya y

Gasolinera 84.99104 entrop.

«Hacemos un llamado al público para que informe cualquier sospecha de discrepancia que ocurra en las gasolineras, y también en medio de la desinformación generalizada (información falsa) en las redes sociales, invitamos al público a informar de inmediato y confirmar la veracidad de la información o presentar quejas a través del servicio de atención al cliente del Centro de Contacto Pertamina 135», concluyó Roberth.