Pertamina Patra Niaga se resuelve al alcance de la certificación SAF a tres aeropuertos principales

VIVA – PT Pertamina Patra Niaga reiteró su compromiso en el desarrollo de la energía limpia mediante el reachado de la certificación internacional de la sostenibilidad y la certificación de carbono (ISCC) para el esquema de compensación y reducción de carbono para la Aviación Internacional (Corsia) y la Directiva de Energía Renovable-Europea (RED-EEU).

Este logro fortalece la posición Pertamina patra niaga como pionero de la distribución de combustible de aviación sostenible (Safón) en el sudeste asiático, así como una prueba clara del apoyo de la compañía para los esfuerzos para reducir las emisiones globales de carbono en el sector de la aviación.

La certificación fue entregada directamente por el CEO de la Certificación de Calidad de PT Indonesia (QSI), Ryanza Prasetya, al Presidente Director de PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri.

La procesión de entrega fue presenciada por el Ministro de Planificación Nacional del Desarrollo Rachmat Pambudy, el presidente del presidente de Pertamina, Persero Mochamad Iriawan, y el director de planificación comercial y de desarrollo de Pertamina, Patra Niaga, Harsono Budi Santoso en la «Mapa de la ruta de Pertamina: hacia la soberanía energética con negocios sostenibles» en Jakarta, lunes (11/8).

PT QSI es una agencia de certificación en colaboración con ISCC, como el primer sistema de certificación internacional que puede usarse para demostrar la sostenibilidad y el ahorro de gases de efecto invernadero para todo tipo de biomasa y bioenergía.

«La certificación ISCC para Corsia y la UE se ha convertido en un aspecto importante para Pertamina Patra Niaga como una entidad que distribuye SAF. En agosto de 2025, Pertamina Patra Niaga recibimos nuevamente el reconocimiento del ISCC por la idoneidad de la implementación de la implementación estándar del marco de Corsia ISCC», dijo Harsono Budi.

Además, Harsono Budi dijo que esto fue al mismo tiempo que se extendía la actitud de Pertamina Patra Niaga como el primer vendedor y gerente de combustible de combustible de aviación sostenible en el sudeste asiático, que se ceraba con el ISCC, que se obtuvo en 2024.

«Si el año pasado el alcance solo cubrió dos aeropuerto a saber, Soekarno-Hatta y Purah Rai, ahora agregamos otro aeropuerto, a saber, Halim Perdakusuma «, agregó Harsono Budi.

Las instalaciones que obtuvieron la certificación ISCC Coria e ISCC de la UE este año son la terminal de combustible de aviación (AFT) en el aeropuerto Soekarno-Hatta en Tangerang, yo Gusti Nguurah Rai en Bali y Halim Perdanakusuma en Yakarta.

Harsono afirmó que este reconocimiento es una legitimidad para que Pertamina Patra Niaga distribuya SAF a las aerolíneas, así como para garantizar que el soporte de productos e infraestructura haya cumplido con los estándares de la industria mundial.

«Esta certificación es el principal requisito para la distribución de SAF, así como un reflejo de nuestro compromiso para alentar las transiciones energéticas en el sector de la aviación. Continuaremos presentando soluciones de combustible ecológicas que apoyan la sostenibilidad de la industria nacional de aviación», agregó Harsono Budi.

Con este logro, Pertamina Patra Niaga es un paso concreto para apoyar la transición de energía en el sector de la aviación, al tiempo que acelera el logro del objetivo 2060 de la emisión cero de Indonesia Net.