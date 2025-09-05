Pertamina Patra Niaga Review Mt Haryono Gas Station Services, una forma de agradecimiento en el día nacional del cliente

VIVA – Junta Directiva Pertamina Patra Niaga junto con los observadores de energía realizan una revisión de servicio para Gasolinera Mt Haryono, Yakarta el 4 de septiembre de 2025 en el impulso del Día Nacional del Cliente.

La serie de visitas incluye una revisión de la calidad y cantidad de combustible, verificando las instalaciones de la estación de intercambio para vehículos eléctricos, al programa de intercambio de aceite de cocina a través de la caja UCOLLCT disponible en la estación de servicio.

La visita también estuvo acompañada por la interacción directa con los clientes en forma de educación sobre la seguridad, mientras que en las estaciones de servicio, como el comportamiento seguro al reabastecer el reabastecimiento de combustible para no arriesgarse.

No solo eso, el grupo también saludó a los clientes que llenaron el combustible en la estación de servicio. Esta interacción cálida es una forma de apreciación, así como una forma de interpretar Día nacional del cliente 2025.

Director del Presidente Pertamina patra niagaMarte EGA LEGOWO PUTRA dijo que esta visita fue parte de un esfuerzo para mantener la calidad de los servicios en las estaciones de servicio.

«Hoy estamos presentes directamente en la estación de servicio para garantizar que el servicio funcione bien. También estamos acompañados por observadores de energía y el presidente de la Fundación de Consumidores Indonesios (YLKI) para ver cómo se brindan los servicios al público. La confianza pública es un gran mandato que debemos continuar protegiendo», explicó Mars EGA.

En la misma ocasión, la silla de Ylki, Niti Emiliana, apreció los pasos transparentes de Pertamina Patra Niaga para mostrar la calidad del servicio.

«La pertamina Patra Niaga debe tener buenos estándares de servicio. Lo que debe considerarse son problemas que circulan en la comunidad. A través de esta actividad, los problemas que no están probados pueden romperse por la existencia de la prueba de la prueba, y este es un punto importante para la educación pública. Por lo tanto, aprecio esta actividad como parte de la conmemoración del Día Nacional del Cliente», dijo Niti.

El Día Nacional del Cliente es un impulso para que Pertamina Patra Niaga continúe sirviendo de todo corazón, presentando energía segura, confiable y sostenible para la comunidad.

Vicepresidente de Comunicación Corporativa de PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso agregó, el Día del Cliente es el impulso de Pertamina para la evaluación y fomenta una mejor calidad que la innovación de productos y servicios.

«Pertamina se compromete a mejorar los servicios y productos de Pertamina para que las necesidades de la comunidad estén bien satisfechas», agregó.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060 al continuar fomentando programas que tienen un impacto directo en los logros de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.