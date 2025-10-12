Pertamina Patra Niaga revela los beneficios directos de distribuir subsidios basados ​​en inteligencia artificial a la comunidad

Jacarta – PT Pertamina Patra Niaga reveló los beneficios del Programa Subvención Correcto en impulsar el desempeño de la empresa para alcanzar los objetivos marcados. Este programa utiliza tecnología de IA generativa (Gen-AI) para apoyar la transformación digital en la distribución de energía subsidiada en toda Indonesia.

El director de planificación y desarrollo empresarial de Pertamina Patra Niaga, Harsono Budi Santoso, enfatizó que distribuir energía a todos los rincones del país es parte del compromiso de Pertamina Patra Niaga de lograr una energía equitativa. A través del Programa de Subsidio Adecuado, la empresa busca asegurar la distribución bbm Los subsidios son más transparentes, eficientes y justo en el objetivo.

«La innovación digital como el Programa de Subsidios Apropiados no se trata sólo de tecnología, sino de cómo garantizamos que los beneficios de la energía sean realmente sentidos por las personas que realmente tienen derecho y están dirigidas», dijo Harsono, citado en su declaración, el domingo 12 de octubre de 2025.

Dijo: Desde su implementación en agosto de 2024, el sistema de Subsidio Apropiado basado en IA ha automatizado el proceso de verificación de los datos personales y del vehículo de los usuarios, ha acelerado la validación de transacciones y ha aumentado la eficiencia operativa de la empresa.

«Creemos que la energía subvencionada y distribuida adecuadamente tendrá un impacto real en las personas necesitadas», añadió.



Combustible subvencionado para que llegue al destino correcto (foto ilustrativa)

La innovación del programa también ha sido apreciada a nivel internacional. Esta filial de Pertamina Commercial & Trading Subholding ganó los Premios a la Excelencia Tecnológica de Indonesia (ITEA) 2025 en la categoría de Inteligencia Artificial (IA) en la Industria del Petróleo y el Gas, otorgados por The Asian Business Review.

Este premio se otorgó por el éxito de Pertamina Patra Niaga en el desarrollo de la innovación digital ‘Transformando la distribución de energía subsidiada mediante el uso inteligente de la inteligencia artificial’ a través del Programa de Subsidio Adecuada.

Añadió que la aplicación de la IA también aporta beneficios directos a las comunidades que reciben subsidios energéticos. «La tecnología de inteligencia artificial nos ayuda a mantener la responsabilidad en la distribución, de modo que la energía subsidiada pueda llegar a la comunidad en el momento previsto», afirmó.



Para su información, los Premios a la Excelencia Tecnológica de Indonesia (ITEA) es un evento anual organizado por The Asian Business Review para reconocer a las empresas de diversos sectores industriales que han logrado presentar innovaciones basadas en tecnología, datos e inteligencia artificial.