Pertamina Patra Niaga Records Ya hay más de 573 puntos BBM un precio

Yakarta, Viva – Pertamina patra niaga, suministro Pertamina enfatizó su compromiso de ser la primera línea de la distribución nacional de energía. Con entusiasmo que lleva «Energía roja y blanca, Indonesia delantera»Pertamina Patra Niaga no solo presenta energía en cada centímetro del país, sino que también celebra el impulso de la independencia con la comunidad en varias capas.

El presidente del presidente de Pertamina, Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, enfatizó que esta conmemoración de la independencia no solo era propiedad del gobierno o compañía, sino que pertenecía a todas las personas.

«Desde Pertamina Patra Niaga siempre estamos presentes en el lado comercial, todos los días interactuando con la comunidad y brindando servicios de energía directamente. Queremos conmemorar el 80 cumpleaños de la República de Indonesia con la comunidad. Entonces, el día 80 está junto con los consumidores, junto con la comunidad. Para que nuestra existencia esté siempre en los corazones de la comunidad,« Dijo Mars, citado de su título, martes 19 de agosto de 2025.

Marte EGA enfatizó que el espíritu de independencia debe reflejarse en cada servicio de energía. No solo en grandes ciudades, sino también en la vanguardia, remota, desfavorecida (3T).

«Pertamina Patra Niaga recibe una tarea para garantizar los servicios de energía desde Sabang a Merauke. No solo en condiciones normales, sino también en una emergencia, debemos continuar estando presentes. Por lo tanto, continuamos fomentando la mejora y el fortalecimiento para que este rango de servicios de energía se pueda sentir en todos los rincones del país. El programa. Un precio de combustiblePor ejemplo, continuamos corriendo para que haya justicia y energía equitativa «, explicó.

Mars EGA también cuenta la historia de los desafíos de la distribución de energía en Indonesia. Con extensas condiciones geográficas, terreno pesado, clima extremo, a áreas que solo pueden ser penetradas por el mar y el aire, la tarea de Pertamina Patra Niaga no es fácil.

Pero detrás del desafío, nació el orgulloso logro, que fue más de 573 puntos de BBM, un precio se distribuyó con éxito hasta el control remoto en agosto de 2025

«Una vez conocí a un pescador en Maluku. Me dijo que, antes de que el acceso al combustible se hiciera más fácil, solo podía ir al mar dos veces por semana. Ahora, con un suministro sin problemas, puede ir al mar todos los días y que sus ingresos aumentan. Escuchar el cambio de la vida de las personas es lo que nos hace aún más entusiastas en llevar a cabo esta tarea», dijo Mars EGA.

Momentum para el 80 aniversario de la República de Indonesia, Pertamina Patra Niaga continuó comprometiéndose con la provisión de energía y servicios de Marte Ega reiteró el papel de Pertamina Patra Niaga.

«Esperamos que lo que hacemos realmente sienta por la comunidad. Continuaremos mejorando el sistema, la gestión y la competencia para que Pertamina Patra Niaga siga siendo la primera opción de la comunidad. Llenemos esta independencia con trabajo real, apoyo mutuo y proteggamos al país. Pertamina Patra Niaga continuará estando presente en medio de la sociedad, moviendo a Indonesia a través de la energía, y se compromete a servir todos los rincones del país. Feliz 80 cumpleaños de la República de Indonesia. Independiente! «, Cerrado Marte EGA.

La comisionada del presidente de Pertamina, Patra Niaga, Sudung Situmorang, agregó, de hecho, Patra Niaga era un servicio. Servicios que realmente atienden a la comunidad. El precio se mide, la distribución es rápida para la comunidad.



Edificio Pertamina Patra Niaga

«Ha estado funcionando durante 80 años. Ese es el verdadero papel que hace que Pertamina Patra Niaga sea muy relevante para el espíritu de independencia», dijo.

El 80 ° Momento del Día de la Independencia de Indonesia fue coloreado por varios programas en las estaciones de servicio de Pertamina extendidas por Indonesia. La actividad comienza desde el saludo del cliente, donde la gerencia baja directamente para saludar a los consumidores, veteranos, comunidades de taxi en motocicletas en líneaautomotriz, a atletas discapacitados.

Pertamina Patra Niaga también presenta competencias tradicionales como tira y afloja, lectura de concursos de texto de proclamación, para decorar vehículos con tonos rojos y blancos.