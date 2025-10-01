Pertamina Patra Niaga posee SRM Summit 2025

Yakarta, Viva – PT Pertamina Patra Niaga celebró una cumbre de gestión de relaciones con proveedores (SRM) 2025 en Samisara Ballroom, Sopodel Building, Yakarta, el martes 30 de septiembre de 2025

La actividad asistió 142 compañías de un total de 238 vendedores que eran socios de Pertamina Patra Niaga. Además de ser un evento de premio, este foro también prioriza la educación relacionada con las prácticas comerciales éticas y seguras.

El director de recursos humanos y el negocio de apoyar a la pertamina, Patra Niaga, Putut Andriatno, enfatizó la importancia de la transparencia en la cooperación con los socios. «Queremos que todos los socios no solo sean colegas, sino también parte de un ecosistema empresarial saludable, ético y sostenible», dijo, citado a partir de la declaración oficial el miércoles 1 de octubre de 2025.

Una de las sesiones importantes en este evento presentó al jefe de la oficina del fiscal de Yakarta High, Patris Yusrian Jaya. Entregó material con respecto a la prevención del fraude en el mundo de los negocios.

Después de la presentación, todos los participantes firmaron un compromiso antifraude como un símbolo de la seriedad de construir una gobernanza limpia. Esta acción se ve como un paso colectivo para fortalecer la integridad en el entorno empresarial.

Por otro lado, los aspectos de la seguridad laboral también son una gran preocupación. La vicepresidenta de HSSE, Pertamina Patra Niaga, Geri Simansyah Achsan, enfatizó la importancia de la cultura de salud, seguridad, seguridad y medio ambiente (HSSE) para todos los socios.

Al evento también asistieron representantes del gobierno e instituciones relacionadas, incluido el Ministerio de Inversión/BKPM y el Instituto de Desarrollo de Servicios de Construcción (LPJK). Su presencia muestra el apoyo cruzado para esta agenda.

Como parte de la serie, los participantes pueden visitar el stand de Mypertamina. En esta área hay un intercambio de puntos de lealtad, juegos interactivos, a productos locales de la UMKM de Pertamina.

El pico de la actividad se llena con la adjudicación a los mejores socios de varias categorías. El premio se conoce como una forma de aprecio y aliento para mantener el desempeño positivo de los socios.

El gerente general ejecutivo regional de JBB, Freddy Anwar, evalúa esta actividad tiene un significado estratégico. «A través de SRM Summit 2025, queremos decir que la integridad, la seguridad y la sostenibilidad no son solo jerga, sino la base de todos nuestros procesos comerciales con socios», dijo Freddy.