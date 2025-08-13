Pertamina Patra Niaga Pioneer Desarrollo del ecosistema Combustible de aviación sostenible basado en la economía circular

VIVA – Pertamina Patra Niaga expande el ecosistema de suministro de materias primas Combustible de aviación sostenible (Saf) de Aceite de cocina usado O utilizado aceite de cocina (UCO) priorizando el concepto de economía circular que involucra la participación activa de la comunidad.

Leer también: Alentar a las MIPYMES a ascender a la clase, Pertamina Patra Niaga hace esta serie de iniciativas



A través del programa integrado de recolección de aceite integrado con la aplicación y la colocación de Mypertamina en las ubicaciones estratégicas de Pertamina, Pertamina patra niaga Alentar a las personas a formar parte de la cadena de suministro de energía limpia mientras abre nuevas oportunidades económicas a nivel local.

El presidente del presidente de Pertamina, Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, explicó que en el ecosistema SAF en Pertamina, Pertamina Patra Niaga desempeñó un papel en la materia prima recolectando aceite de cocina usado a través de dos caminos, a saber, redes minoristas y asociaciones colectivas o industriales.

Leer también: Programa de pasantías de Pertamina 2025: 441 Energía juvenil para el futuro de la energía de Indonesia



«A través de la ruta minorista, recolectamos aceites de cocina usados que ahora se han llevado a cabo en 10 puntos, como en las estaciones de servicio. Este plan se ampliará agregando 25 puntos más para que la comunidad pueda rendirse más fácilmente el aceite de cocina usado. Mientras que la ruta de la asociación utilizará la colaboración de la asociación con asociaciones. Este potencial puede desarrollar un movimiento nacional y desarrollar oportunidades económicas de la comunidad», dijo, dijo.

Leer también: Listo para usar, Bioavtur de elevación de refinería internacional de Pertamina hecha de aceite de cocina usado a usado



Desde que se lanzó en diciembre de 2024 a julio de 2025, el programa de recolección de aceite de cocina ha logrado invitar a la participación de la comunidad a recolectar más de 86 mil litros de aceite de cocina usados e involucrado a 2.443 personas en 10 ubicaciones en Indonesia.

En la actualidad, los puntos para la recolección de aceite de cocina usado se encuentran en la estación de servicio Coco Mt Haryono, la Estación de Gase de Coco Kalimalang, el Hospital Pelni, el Hospital Central de Pertamina, el Hospital Pertamina Patra Niaga, la Estación Gas de Coco BSD de Coco Dago, Estación de Gasas de Coco Dago, Coco Semarang Semarang Gass, Pertamina Coop Mart Plaju y Sport Center Plaju.

Además, Mars EGA agregó que las instituciones de distribución posteriores de Pertamina Patra Niaga y las redes propiedad de varias entidades en Pertamina Group, como IHC y Patra Jasa, incluso los programas de empoderamiento comunitario se convertirán en puntos de fabricación de aceite de cocina utilizado, construyendo sistemas de ecosistios sostenibles que conectan los hogares de los hogares y los actores de pequeñas empresas y pequeñas empresas para participar en la parte del Saf Supplicing Used, el micrófono, el micrografía sostenible.

«Este enfoque puede ser un modelo de la aplicación de la economía circular en el sector energético. Los aceites de cocina que generalmente se descartan pueden convertirse en bajo combustible de emisiones. Este ciclo beneficia a la comunidad, reduce el desperdicio y apoya las transiciones energéticas», concluyó Marte EGA.