Pertamina Patra Niaga ofrece una promoción eficiente en combustible, ¡la comunidad a Ojol siente que los beneficios de Mypertamina!

VIVA – Entusiasmo de la comunidad, especialmente taxistas de motocicletas en línea, coloración promoción económico Bbm que se presenta Pertamina Patra Niaga al impulso del Día Nacional del Cliente. A través de la aplicación Mypertamina, los consumidores pueden disfrutar de los descuentos de RP500 por litro para la compra de Pertamax Turbo, Pertamax Green 95 o Pertamax con un ahorro total de hasta RP20 mil.

Leer también: Sirva a la comunidad para disfrutar de unas largas vacaciones, Pertamina permanece alerta para suministrar energía en toda Indonesia



«Esta promoción es muy útil, especialmente para los conductores de OJOL de EE. UU.

Otros clientes, Angga, residentes de CiteureUp, también sintieron beneficios similares. «Este descuento de RP500 por litro se siente muy útil, especialmente para trabajadores como yo. Es suficiente aliviar los costos diarios», dijo Angga después de llenar Pertamax en el Coco SPBU 13-1691 Cibinong.

Leer también: Cliente de Pertamina Patra Niaga Paman, Guardar promoción Comprar BUBER hasta RP. 20 mil con mypertamina



Mientras tanto, Dian de Cibinong dijo que conocía información de promoción a través de las redes sociales.

«Una vez intente obtener un precio con descuento directamente», dijo Dian.

Leer también: Pertamina Patra Niaga Review Mt Haryono Gas Station Services, una forma de agradecimiento en el día nacional del cliente



Además de proporcionar una experiencia de combustible más eficiente, esta promoción también es apreciada por los leales consumidores de Mypertamina.

«La aplicación es práctica, muchas promociones, y la información es clara. Pertamina ha presentado consistentemente buenos servicios, solo que mantenga en guardia», agregó Ivan.

Al momento del día del cliente, Pertamina patra niaga Presente una promoción de ahorro de RP500 por litro para la compra de Pertamax Turbo, Pertamax Green 95 o Pertamax del 5 al 7 de septiembre 2025, a las 06.00-18.00 WIB en la estación de servicio integrada Mypertamina. Con una compra mínima de RP. 25,000 Usando la aplicación Mypertamina, los clientes obtienen inmediatamente un precio con descuento (un máximo de 40 litros o un total de ahorro de Rp. 20,000).

No se pierda, a partir del 6 de septiembre, para los usuarios de vehículos diesel, una promoción de ahorro de RP300 por litro para Pertamina Dex es válida durante septiembre de 2025.

«Esta promoción es una forma de agradecimiento Pertamina Patra Niaga para clientes leales. Con suerte, a través de la aplicación Mypertamina, podemos continuar trayendo conveniencia y beneficios para todos los clientes», dijo ACTING. Pertamina Patra Niaga Secretario corporativo, Roberth MV Dumatubun.

Para obtener más información relacionada con las promociones, el público puede descargar la aplicación mypertamina, acceder al sitio web mypertamina.id, seguir las redes sociales @mypertamina y @pertaminapatraniaga, o comunicarse con Pertamina Call Center 135.