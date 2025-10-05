PERTAMINA PATRA NIAGA KASIH Sorpresa para el cliente Pertamax Serie

Yakarta, Viva – PT Pertamina Patra Niaga dio una sorpresa a los usuarios de calidad de combustible de calidad en la Estación Malicélaga de Mataram City, NTB. Esto se hace porque también ha respaldado la provisión de energía durante el evento. Motogp Pertamina Gran Premio de Indonesia 2025 en el Circuito Internacional de Mandalika, NTB.

Leer también: MotoGP Mandalika 2025 Jack de crecimiento económico regional e historia de registro



La apreciación fue dada directamente por el presidente del presidente de Pertamina, Patra Niaga Mars, EGA LEGOWO PUTRA, saluda a los clientes leales Pertamax Serie en la estación de servicio Mataram City.

«Pertamax es nuestro producto superior que admite el rendimiento diario del vehículo, además de ser el combustible oficial de MotoGP Mandalika», dijo el secretario corporativo de Pertamina Niaga Niaga, Roberth MV Dumatubun, citado a partir de su declaración, domingo 5 de octubre de 2025.

Leer también: Casi ganado en la carrera de Sprint, Alex y Fermin estarán en la carrera principal de MotoGP Indonesia 2025



Reveló que la presencia de los directores de Pertamina Patra Niaga se convirtió en una forma de agradecimiento para las personas que han usado fielmente combustible de calidad para vehículos diarios. En esta ocasión, Marte EGA Legowo también distribuyó mercancías a clientes leales de Pertamax.



Pertamina Patra Niaga. Foto : Documentación de Pertamina Patra Niaga.

Leer también: Joan Mir reveló un gran desafío en MotoGP Mandalika



«Estoy feliz de poder reunirme directamente con clientes leales en esta estación de servicio, porque lo que usan para vehículos privados también se usa en pistas de carreras de clase mundial», dijo Roberth.

Pertamina Patra Niaga también presenta varias promociones y programas especiales de fidelización para clientes de Pertamax y Pertamax Turbo en la estación de servicio del área de Mandalika.

Según Roberth, esto no solo aumenta la comodidad del consumidor, sino que también fomenta el orgullo de la comunidad utilizando combustible de calidad al tiempo que respalda las emisiones de la agenda de transición de baja energía en Indonesia.

«El Gran Premio de Pertamina de Indonesia 2025 es un escenario global que cuenta con la nación. Pertamina Patra Niaga se enorgullece de ser parte de esta historia, además de enfatizar nuestro compromiso de aportar energía de calidad, apoyar los logros deportivos y fortalecer la posición de Indonesia en los ojos del mundo», agregó.

La presencia de Pertamina Patra Niaga a través de la provisión de energía, desde las estaciones de servicio, Avtur, hasta GLP para esteras internacionales, para producir un impacto en la cadena, se convierte en un símbolo de que la compañía no solo está presente como proveedor de energía, sino también como amigo de la comunidad en el curso de la realización de energía nacional. (Hormiga)

https://www.youtube.com/watch?v=ifczjzffmeg