Pertamina Patra Niaga invita al público a intercambiar puntos Mypertamina, no se pierda mypertamina para difundir los premios para el período 2

VIVA – Pertamina Patra Niaga invita a todos los usuarios leales Mypertamina Para intercambiar inmediatamente los puntos que tienen. No permita que la oportunidad de participar en el premio del Programa Mypertamina sea el premio 2025 de los sorteos del segundo período que acaba de perder, porque este período pronto se cerrará el 31 de agosto de 2025.

Simplemente abriendo la aplicación Mypertamina, verificando el número de puntos, luego la intercambió en un cupón de lotería, el público puede luchar por premios atractivos. Comenzando desde la peregrinación para dos personas, los autos Honda HR-V, Vespa Motorcycles, hasta el último iPhone, todo puede ser tuyo.

Cuanto más rápido y muchos puntos se intercambien, mayores serán las posibilidades del cupón registrado y participando en el sorteo del período 2 que se llevará a cabo el 21 de septiembre de 2025 en el evento Mypertamina Wikenfes en Purwokerto. Entonces, no espere hasta el final del período.

«Compruebe los puntos ahora, no se lo pierda. Intercambio de puntos para ser cupones y seguir la lotería. El premio no está jugando, desde la peregrinación hasta el último iPhone. Mypertamina difunde premios, ¡toda Indonesia puede ganar! Quién sabe que este período es su turno para ser el ganador», dijo el Secretario Corporativo de PJ «, dijo el Secretario Corporativo de PJ», dijo Pertamina patra niagaRoberth Marchelino Verieza.

Roberth agregó, el programa Mypertamina difundió los premios no solo una forma de agradecimiento a los clientes leales, sino también la forma en que Pertamina Patra Niaga invita a las personas a realizar transacciones más fácilmente y disfrutar de varias promociones interesantes a través de la aplicación Mypertamina.

«Disfrute de promociones atractivas para comprar productos Pertamina como BBM y GLP para ser más eficientes con Mypertamina. Descargemos la aplicación Mypertamina y encontremos una variedad de promociones y premios atractivos de nosotros», concluyó.

Se puede ver información completa sobre cómo obtener puntos y condiciones y condiciones del programa en la aplicación o enlace de Mypertamina https://mypertamina.id/mth2025.

Los siguientes premios se pueden obtener en el período 2:

1 paquete Hajj (para 2 personas)

1 teléfono móvil Honda HR-V

3 paquetes Umrah (cada uno para 2 personas)

2 vespa de motor sprint

2 iPhone 16 Pro

2 laptop MacBook Pro M4

20 metales preciosos 1 gramo

20 E-Voucher Mypertamina Rp500.000

25 E-Voucher Mypertamina RP250.000