Pertamina Patra Niaga impulsa el desarrollo de SAF, la aerolínea indonesia confiada de INACA compite en el escenario mundial

Jacarta – Pertamina Patra Niaga continúa fortaleciendo servicios y presentando innovaciones para apoyar la transformación de energías más limpias en el sector vuelo.

El director de Marketing y Comercio Central de Pertamina Patra Niaga, Alimuddin Baso, enfatizó que uno de los compromisos es garantizar servicios energéticos sostenibles mediante el suministro de Avtur a zonas remotas del país. No sólo en los principales aeropuertos sino también en los aeropuertos pioneros.

«Actualmente, Pertamina Patra Niaga opera 72 terminales de combustible de aviación (AFT) que desempeñan un papel importante en el apoyo a la conectividad y el impulso de la economía regional», dijo Alimudi en el evento del aniversario de la Asociación Nacional de Transportistas Aéreos de Indonesia (INACA) 55. citado de su declaración, citada el jueves 16 de octubre de 2025.

Explicó que, para apoyar la transición energética, el Grupo Pertamina también está desarrollando combustible de aviación sostenible Pertamina (SAF), combustible Producto ecológico elaborado a partir de aceite de cocina usado.

«A través de la innovación de Pertamina SAF, Pertamina está fomentando un compromiso global con el desarrollo de combustible de aviación sostenible. Pertamina Patra Niaga es una parte importante de este ecosistema, desde el suministro de materias primas hasta el marketing para las aerolíneas», explicó Alimuddin.

Mientras tanto, el presidente general de INACA, Denon Prawiraatmadja, expresó su agradecimiento por el papel activo de Pertamina Patra Niaga, que colabora e innova constantemente para apoyar la aviación sostenible en Indonesia.



Pertamina Patra Niaga en el 55 Aniversario de INACA.

«Participaremos con Pertamina como proveedor de combustible que prioriza los problemas globales relacionados con el Combustible de Aviación Sostenible (SAF) en el Foro Pertamina SAF 2025. Apoyamos plenamente la transformación llevada a cabo por Pertamina en el desarrollo de combustible amigable con el medio ambiente. Esto es importante para que nuestra aerolínea nacional pueda continuar compitiendo en el escenario internacional», dijo Denon.

El desarrollo y la implementación de Pertamina SAF en el futuro será un paso concreto para que Pertamina Patra Niaga apoye la transición energética en el sector de la aviación, así como para acelerar el logro del objetivo de Indonesia de emisiones netas cero para 2060.

Por este compromiso, Pertamina Patra Niaga recibió un premio «Los esfuerzos y el compromiso más destacados con la excelencia de la aviación de Indonesia» del INACA. Alimuddin Baso, estuvo presente para recibir personalmente el premio. La entrega del premio fue presenciada por el Director General de Aviación Civil del Ministerio de Transporte, Lukman F. Laisa.